首座紐爾遜式提籃型鋼拱橋 麥帥二橋進行防蝕改善工程

北市麥帥二橋為國內首座紐爾遜式提籃型鋼拱橋，橋面寬16公尺設置雙向四車道，銜接內湖區堤頂大道及松山區健康路，舒緩龐大車流，然而，在溫熱潮濕及大量汽機車排放廢氣有害環境下，易造成鋼橋鏽蝕，降低鋼橋使用年限。對此，北市新工處斥資3400餘萬元進行「麥帥二橋鋼構油漆防蝕塗裝改善工程」，桃園市養護工程處也在完工後前來參訪，進行經驗交流。

興建於1995年的麥帥二橋，其最大特色為跨距很大，以210公尺單孔跨徑，由西南往東北呈40°斜向跨越基隆河，遠觀如一座提籃，淺綠色的鋼骨結構橫跨在基隆河上，顯得十分壯觀。但台灣長期溫熱潮濕環境，以及汽機車排放的大量廢氣等有害物質，對於鋼構塗裝表面，極易造成鋼橋的鏽蝕。

新工處工務科長蕭志龍指出，經定期橋梁檢查及評估，7月起進行「麥帥二橋鋼構油漆防蝕塗裝改善工程」，塗裝面積3萬8千餘平方公尺，工程經費約3400多萬元，並在今年11月下旬全數完工。桃園市養工處也在11月27日實地參訪本工程並交流討論。

蕭志龍表示，此次橋梁塗裝工程，採用長期耐候性、耐蝕性、防汙性氟素系塗料，增加橋梁構件防蝕防鏽能力，顏色部分選擇著重在與周遭環境的協調性及關聯性，減輕用路人視覺壓迫感，因此採用明度較高、彩度較低的綠色系，彰顯北市自然生態城市意象。

新工處工務科西區工務所主任羅馨宜說明，因橋拱造型特殊，拱高高達35公尺，考量到麥帥二橋為台北都會區交通動脈一環，夜間工程施作也須維持交通通行，增加施工難度。