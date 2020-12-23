「守護食安之夜」交管措施公布！用路人應避開這兩大塊

立法院明天表決開放萊豬進口行政命令，國民黨今天發起「守護食安之夜」活動，將號召群眾在立院旁靜坐、守夜；對此，警方上午公布活動相關交管措施，呼籲用路民眾配合，以維持交通順暢。

警方表示，針對12月23、24日每天上午8至晚上10時，立院旁「萊豬表決守護食安」相關活動，濟南路一段（中山南路至林森南路）、青島東路（中山南路至鎮江街）、鎮江街（青島東路至濟南路）實施交管，今晨0時起實施管制，禁止車輛通行。

集會期間視情況擴大交管範圍，包含忠孝東路以南、林森南路以西、濟南路以北、中山南路以東等區域。

另為維護總統府等重要官署安全，周邊道路如衡陽路以南、公園路以西、愛國西路以北、桃源街以東等區域，將視集會狀況架設必要的安全設施及交通管制，駕駛人行經相關管制路段時應配合減速慢行，並遵守員警指揮疏導，以確保行車安全與順暢。

警方強調，有關集會活動交通管制措施，將隨時提供警廣等電台插播路況報導，呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，請共同維護交通順暢與安全。