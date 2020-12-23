本土零確診破功 觀旅局：已築防疫網可到台中安心旅遊

本土零確診紀錄被打破，新冠肺炎疫情再度升溫，台中市政府觀光旅遊局表示，已攜手旅宿業及遊樂業等觀光產業共築防疫網，即日起加強營業場域環境清潔、消毒與餐飲管理，並落實旅客的防疫宣導，確保民眾到台中旅遊住宿安心無虞。

台中市政府觀旅局長林筱淇表示，為確保來台中旅客的安全與權益，觀旅局除平時定期盤點各項防疫物資、辦理防疫模擬演練，並強化防疫整備工作，於轄內重要觀光風景區、自行車道、登山步道及向海那漾露營區、草悟廣場等委外經營場域，持續加強環境清潔消毒及防疫宣導，同時也要求景點周邊商圈業者及自行車租車業者落實環境清潔消毒。

此外，台中市各旅服中心值班人員，執勤時一律需佩載口罩、勤洗手，加強環境消毒及清潔，為遊客測量額溫及手部消毒、請遊客配合佩戴口罩，並維持安全社交距離，以嚴謹的態度為旅客健康與安全把關。

中央疫情指揮中心已宣布跨年等大型集會活動新防疫規範，參加民眾需全程戴口罩、除補充水分外禁止飲食，且要求攜帶手機並維持開機狀態；室內活動採實聯制，入口量體溫等新措施。包括隔離、檢疫者，還有呼吸道症狀與自主健康管理者均不能參加活動，違者「加重處罰」。

觀旅局主辦的2021年中台灣元宵燈會將依照中央規範，訂定活動的防疫指引和應變計畫，加強工作人員防疫衛教訓練，並備妥防疫物資等，確保旅客來到台中觀光旅遊時的健康與安全。