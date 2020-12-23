新北小確幸 路邊停車費用行動支付享優惠

汽車目前仍是多數人的交通工具，車主都須負擔不少停車費，新北交通局鼓勵車主智慧化支付停車費，祭出「行動支付滿2送5、新用戶再享88折」、「自助計費App前30分鐘只要1元」，交通局指出，根據車主停車時間長短，可選擇符合自身優惠方式，是後疫情時期的小確幸。

交通局停車營運科長許芫綺說，今年3月推出「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動，已突破233餘萬張路邊停車單利用行動支付繳費，顯示行動支付能帶來省時與方便，決定將優惠延長到明年底。

許芫綺指出，老用戶享用每2筆現折5元的優惠；新用戶明年1月1日起加入使用，可再享有前90天每筆停車費88折的優惠，例如4張10元停車單，只用行動支付第1及3張各8元、第2及4張各3元，共可省下18元。

許芫綺說，此項優惠適用於路邊停車費，只要下載與交通局合作的Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、LINE Pay Money、萬付通、遠傳friDay理財+，任1家的APP綁定車號，就能享有優惠。

另外針對短時間路邊停車的車主，可選擇「自助計費App前30分鐘只要1元」方案，使用「停車大聲公App」或「易停網App」，路邊停車自助計費以「分」計費，且可直接線上自動扣繳，此方案也將延長到明年12月5日止。

許芫綺舉例，若該路段30分鐘15元計費，若停車45分鐘，一般開單就需要付費30元，但使用路邊停車APP自助計費，因前30分鐘1元，後15分鐘只需要7元，該次停車只要8元，對駕駛人相對划算。