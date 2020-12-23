跨年防疫 北市府：遵守5大原則 市府周邊設出入口管制

本土零確診紀錄被打破，北市府跨年活動及台北一零一煙火目前原則照常舉辦，北市觀光傳播局長劉奕霆今天表示，北市府針對中央的五大防疫措施提出備案，已向市長柯文哲報告，北市府會在舞台周邊設置管制出入口，目前為止，可照中央的防疫要求執行。

中央疫情指揮中心昨緊急與各地方政府召開視訊會議，決議不禁止各地跨年活動，但須符合五大原則，包含「全程戴口罩、禁食及現場不得販售飲食」、「提高公廁清消頻率」、「室內場域採實聯制無站票」、「民眾須隨身帶手機」、「正執行自主健康管理及身體不適者不得參與戶外活動」。

劉奕霆表示，觀傳局今天上午晨會已經向市長柯文哲報告相關因應，關於昨中央流行疫情中心的五大防疫措施要求，北市府也針對中央的措施已提出備案，希望跨年晚會可以如期舉辦，原則上都可以執行(進行)。

對於跨年晚會若如期舉辦，是否縮小規模？劉奕霆表示，北市府會在舞台周圍進行出入管制，會在市府周邊設置管制出入口，方案已向市長報告，目前為止，可以照中央的要求進行。