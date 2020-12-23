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新北八里跨年焰火、元旦升旗暫照常 侯友宜：該停就停

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者吳亮賢／攝影

國內昨日新增一例新冠肺炎本土確診，新北市府立即宣布新北耶誕城取消戶外集會活動，至於八里跨年煙火、元旦各行政區升旗典禮，目前仍照常。新北市長侯友宜今也表示，如果本土感染持續擴大，「該停就停」，隨時因應疫情調整。

侯友宜今主持市政會議時跟所有局處首長強調，要料敵從寬、禦敵從嚴，找回超前部署的心態，提升全民憂患意識，「一個破口出來，不能視若無睹，兩個破口出來還無動於衷就完了。」

他也表示，昨天觀旅局決定第一時間取消耶誕城戶外集會是對的，這些集會都是農民的銷售活動，要給他們預先準備的時間，該取消就要馬上取消，「中央可以有一致性的初步標準，但是真的應變還是要靠地方。」

對於八里跨年煙火及元旦升旗目前仍照常，侯友宜表示，每天會滾動式的檢討，只要疫情上升，在防疫上擔心有漏洞，甚至已經有破口產生，「該取消、該停止就停」，絕對以安全第一。

至於是否升級防疫措施？侯友宜坦言，「如果跨年煙火來個幾萬人，有辦法實名制嗎？要很瞭解整個務實的態度，才決定要不要實施」，升級是一定要升級，例如限制規模，限制人數，採取更嚴格的出入口管制，已責成水利局、民政局適時調整，隨時做好準備。

侯友宜 跨年

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