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整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

聯合報 / 記者林麗玉張裕珍吳亮賢／連線即時報導
桃園市長鄭文燦說明，大型活動防疫規畫。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦說明，大型活動防疫規畫。記者張裕珍／攝影

本土253天零確診紀錄被打破，中央疫情指揮中心昨天與全國各地方政府開視訊會議後決議不禁止各地舉辦跨年等大型活動，但要符合五大原則，各縣府政府陸續作出回應，表示會隨時根據疫情發展應變。

台北巿

北市府跨年活動及台北101焰火不停辦 柯文哲：會隨時應變

台北市長柯文哲今受訪表示，離跨年還有7天，國人不習慣跨年前一天、兩天才宣布不辦，但疫情之後，有一個新名詞叫新常態(now normal)，就是維持正常生活，但要緊急調整。對於北市府跨年晚會是否有可能前一天才宣布停辦？柯文哲沒有回應。不過，這7天當中，北市府會隨時應變，有任何風吹草動，就會隨時發布消息，也請大家隨時保持隨時接受政府訊息迅速反應。

對於跨年晚會若如期舉辦，是否縮小規模？北市觀光傳播局長劉奕霆，北市府會在舞台周圍管制出入，也會在市府周邊設置管制出入口，目前為止，可以照中央的要求進行。

新北巿

新北八里跨年煙火、元旦升旗照常 侯友宜：該停就停

國內昨日新增一例新冠肺炎本土確診，新北市府立即宣布新北耶誕城取消戶外集會活動，至於八里跨年煙火、元旦各行政區升旗典禮，目前仍照常。新北市長侯友宜今也表示，昨天觀旅局決定第一時間取消耶誕城戶外集會是對的，這些集會都是農民的銷售活動，要給他們預先準備的時間，對於照常舉行的八里跨年煙火及元旦升旗，他說，每天會滾動式的檢討，只要疫情上升，「該取消、該停止就停」，絕對以安全第一。

桃園巿

五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 鄭文燦：升溫不排除停辦

桃園將陸續迎來25日五月天演唱會、31日桃園跨年晚會、元旦升旗健走與明年1月3日P+職籃開打等4場室內外大型活動，桃園市府決定正常辦理。巿長鄭文燦今主持市政會議說，將遵照中央防疫規範請各單位提報防疫應變計畫，不過疫情瞬息萬變，已定24日、28日再開會滾動檢討，若疫情升溫不排除停辦。

台北市長柯文哲今受訪表示，離跨年還有7天，北市府會隨時應變。柯說，國人不習慣跨年前一天、兩天才宣布不辦，但疫情之後，有一個新名詞叫新常態(now normal)，這7天當中，北市府會隨時應變。圖／北市媒體事務組提供
台北市長柯文哲今受訪表示，離跨年還有7天，北市府會隨時應變。柯說，國人不習慣跨年前一天、兩天才宣布不辦，但疫情之後，有一個新名詞叫新常態(now normal)，這7天當中，北市府會隨時應變。圖／北市媒體事務組提供
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者吳亮賢／攝影

跨年晚會 疫情

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