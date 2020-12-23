土城醫院歡慶聖誕節 MOMO台哥哥、姐姐現場帶氣氛

新北市立土城醫院為歡慶聖誕節，今日上午10時許在醫院大廳舉辦「兒少勤防疫、醫起動起來」聖誕節關懷活動，因希望吸引孩子注意，特別邀請MOMO台藍莓姐姐、大樹哥哥參加活動，一起歡度聖誕節，並藉此機會提醒民眾在過佳節的同時，要落實指揮中心所推動的「秋冬防疫專案」。

土城醫院黃璟隆院長帶領著由醫療團隊打扮成聖誕老公公和現在最流行的鬼滅之刃，和MOMO台藍莓姐姐、大樹哥哥一同和病童同樂，並安排防疫勤洗手、防疫小尖兵及兒少保宣導等闖關遊戲，現場由聖誕老公公發放小禮物，讓孩童減緩生病帶來的身體負荷及心理壓力，吸引許多大小朋友參與，營造充滿知性及歡樂的聖誕節。

土城醫院周政仁社工師表示，從社會學習理論的觀點來看，透過觀察學習及模仿是可以改變個人的行為，由聖誕老公公和鬼滅之刃的角色宣導防疫，一方面滿足孩童歡度聖誕節的心願，一方面更能將防疫觀念落實於日常生活之中，達到兒少勤防疫的目標。

土城醫院黃璟隆院長表示，2020年是防疫的一年，舉辦聖誔關懷活動，讓民眾感受溫暖濃厚的節慶氛圍，透過現場闖關互動，增加家長、孩童防疫認知及兒少保護安全，除了落實勤洗手，戴口罩的目標，讓我們防疫醫起動起來。