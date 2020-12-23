北市跨年前一天宣布停辦？柯文哲：這7天隨時應變

本土零確診紀錄被打破，北市府跨年活動及台北101焰火不停辦。市長柯文哲今受訪表示，離跨年還有7天，北市府會隨時應變。柯說，國人不習慣跨年前一天、兩天才宣布不辦，但疫情之後，有一個新名詞叫新常態(now normal)，就是維持正常生活，但要緊急調整。這7天當中，北市府會隨時應變。

對於北市府跨年晚會是否有可能前一天才宣布停辦？柯文哲沒有回應。不過柯也說，目前他不知道紐籍機師對台灣防疫破口有多大？但他已下令，要從醫院、防疫旅館端監測，有任何風吹草動就會隨時發布消息，也請大家隨時保持迅速反應。

北市府跨年晚會活動的相關防疫因應，北市府今天晨會也開會討論，柯文哲今天上午出席公開行程，柯表示，今天是23日距離31日跨年還有7天，這7天當中，北市府會隨時應變。

柯提到，一般國人不太習慣，跨年前一天、前兩天被通知不辦，但因疫情緣故，全球有一個新名詞新常態(now normal)，就是維持正常生活，但要隨著疫情變化，緊急調整，所以他才常開玩笑，看到柯文哲戴口罩，就要戴口罩。

柯說，目前他不知道紐西蘭機師對於台灣的防疫破口有多大，他已下令醫院端，防疫旅館端監測，有任何風吹草動，就會隨時發布消息，也請大家隨時保持隨時接受政府訊息迅速反應。