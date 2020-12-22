聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東縣府宿舍芒果樹染褐根病枯死 地景藝術少一味
台東市博愛路與更生路口的縣府宿舍近70年的芒果樹每年結果累累，今年4月文化處邀請彩繪家鍾昀婷，在宿舍圍牆繪出兒時偷摘芒果的回憶，建構藝術舊牆特色。未料，近日宿舍芒果樹染褐根病枯死，文化處忍痛清除。民眾笑稱「猴囝仔打芒果，打到樹都枯死了」。
文化處長鍾青柏說，早在上個月發現宿舍內包括麵包樹和茄苳樹葉子都開始枯黃，最後芒果樹也跟著枯黃掉葉子，立即請來專家查看，結果是得了褐根病，經查看根部和樹幹都已經乾枯了，無法整治搶救，今天只好請人清除芒果樹，彩繪暫時會保留下來。
據了解，彩繪家鍾昀婷，藉著口述訪談裡情節場景，轉化成圖像，有的用竹竿打下芒果，有的貼著牆邊把風，有的趕快把落下的芒果抱走，旁邊還有湊熱鬧的狗兒，與芒果樹實景相互作用下，建構出兼具藝術與回憶的景致。
鍾青柏說，縣長饒慶鈴曾表示她小時候和同伴一起摘芒果，緊張興奮又害怕被抓到的心情，至今仍記憶猶新；而宿舍這棵樹芒果樹是土芒果和愛文芒果的雜交種，果實他吃了7年，真的好吃又甜，如今芒果樹死了，明年沒芒果吃實在難過又可惜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言