台東縣府宿舍芒果樹染褐根病枯死 地景藝術少一味

台東市博愛路與更生路口的縣府宿舍近70年的芒果樹每年結果累累，今年4月文化處邀請彩繪家鍾昀婷，在宿舍圍牆繪出兒時偷摘芒果的回憶，建構藝術舊牆特色。未料，近日宿舍芒果樹染褐根病枯死，文化處忍痛清除。民眾笑稱「猴囝仔打芒果，打到樹都枯死了」。

文化處長鍾青柏說，早在上個月發現宿舍內包括麵包樹和茄苳樹葉子都開始枯黃，最後芒果樹也跟著枯黃掉葉子，立即請來專家查看，結果是得了褐根病，經查看根部和樹幹都已經乾枯了，無法整治搶救，今天只好請人清除芒果樹，彩繪暫時會保留下來。

據了解，彩繪家鍾昀婷，藉著口述訪談裡情節場景，轉化成圖像，有的用竹竿打下芒果，有的貼著牆邊把風，有的趕快把落下的芒果抱走，旁邊還有湊熱鬧的狗兒，與芒果樹實景相互作用下，建構出兼具藝術與回憶的景致。