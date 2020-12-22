影／救援擎天崗牛群 緊急放糧草

台北市陽明山擎天崗上的牛隻接連暴斃，至18日有24頭離奇死亡，引發各界譁然，北市動保處初步研判牛隻死亡原因可能是長期的營養不足所導致。

為此，台灣動物社會研究會協同陽管理，下午緊急前往擎天崗，對牛群進行緊急投放糧草及鹽磚等營養元素，補充、救援牛隻所需的營養。

陽管處秘書張順發表示，導致牛隻死亡主要有近來天氣近一個月的連續22日下雨、日照不足，營養不均導致部分衰弱的個體死亡及牛隻每年自然死亡2～20%等綜合因素，導致今年死亡率偏高。

而對於台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏質疑，陽管處以鐵刺網圍困住牛隻(野生動物)，是一個主管國家公園保育單位該做的事嗎？張順發表示，修築舊圍籬是為避免遊客進入，冬天遊客比較少圍籬也有打開八處通道，牛隻也有利用。