人行通道濕滑好危險 汐止民眾慘滑倒受傷

汐止區新台五路上的江山萬里社區，自從往招商街的後門封閉後，小朋友要到學校上課，都得從正門過馬路後走人行通道，因下雨天濕滑，階梯泥濘，不但大人走滑倒受傷，有不少小朋友也滑倒，今(22)日新北市議員張錦豪服務處就邀請相關單位會勘，要求改善。

崇德里長蘇宏杰說，里內江山萬里社區現在學童上下課出了一些問題存在，必須從新台五路過馬路走通道下來，那這通道已經很久沒有人在管理養護，所以，危險處處叢生，泥水地、包括欄杆破損、路燈缺乏等等，希望相關單位能夠重視，將心比心將小朋友的安全做好，讓孩子們通行更安全，還有晚上很昏暗，也希望能夠增加照明，保障夜歸婦女安全。

里長蘇宏杰指出，這個地方在走的時候整個濕滑、長青苔，路面也很不平，大人都會滑倒，更不用說是孩子們的通行安全，因為有些小朋友是自己上下課的，什麼時候跌倒我們也不確定，但是上禮拜我在這站十分鐘，就有兩三個小朋友跌倒，甚至有大人跌倒就縫了六針。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，會勘結論，路燈的部分我們協調公路總局、市府養工處他們確認後，我們請公所儘速安裝路燈，至於邊坡部分，也是需要等公路總局路養工處職責確認後再來做處理，另外，人行通道的部分，我們請清潔隊先用高壓水柱清洗，保障通行安全。