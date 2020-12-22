快訊

直播／陳時中19:00親上線「跨年辦不辦」 中央地方最新拍板出爐了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行通道濕滑好危險 汐止民眾慘滑倒受傷

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江山萬里社區人行通道階梯泥濘，不但大人走滑倒受傷，有不少小朋友也滑倒。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區江山萬里社區人行通道階梯泥濘，不但大人走滑倒受傷，有不少小朋友也滑倒。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區新台五路上的江山萬里社區，自從往招商街的後門封閉後，小朋友要到學校上課，都得從正門過馬路後走人行通道，因下雨天濕滑，階梯泥濘，不但大人走滑倒受傷，有不少小朋友也滑倒，今(22)日新北市議員張錦豪服務處就邀請相關單位會勘，要求改善。

崇德里長蘇宏杰說，里內江山萬里社區現在學童上下課出了一些問題存在，必須從新台五路過馬路走通道下來，那這通道已經很久沒有人在管理養護，所以，危險處處叢生，泥水地、包括欄杆破損、路燈缺乏等等，希望相關單位能夠重視，將心比心將小朋友的安全做好，讓孩子們通行更安全，還有晚上很昏暗，也希望能夠增加照明，保障夜歸婦女安全。

里長蘇宏杰指出，這個地方在走的時候整個濕滑、長青苔，路面也很不平，大人都會滑倒，更不用說是孩子們的通行安全，因為有些小朋友是自己上下課的，什麼時候跌倒我們也不確定，但是上禮拜我在這站十分鐘，就有兩三個小朋友跌倒，甚至有大人跌倒就縫了六針。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，會勘結論，路燈的部分我們協調公路總局、市府養工處他們確認後，我們請公所儘速安裝路燈，至於邊坡部分，也是需要等公路總局路養工處職責確認後再來做處理，另外，人行通道的部分，我們請清潔隊先用高壓水柱清洗，保障通行安全。

汐止

延伸閱讀

環狀線轉乘效益高 汐止議員推捷運接東環段

汐止鵠鵠崙路面塌陷破損 爭取經費要整修

兼顧觀光、看診 金山醫院盼設Youbike站

推汐止三級棒球 市議員催生國有地蓋棒球場

相關新聞

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

北市社宅高租金惹議，北市議員徐巧芯踢爆，除了明倫社宅外，北市興建中的社宅還有許多「巨無霸陽台」，並點名內湖瑞光社宅、中山...

金山萬里將開離岸風電說明會 議員被蒙鼓裡漁民擬抗爭

北海岸金山萬里25日將有兩場離岸風電興建計畫環境影響說明會，新北市議員白珮茹不滿未接獲通知，連她身為民代都被蒙在鼓裡，這...

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

國內新增1例新冠本土病例（案771），由於目前新北歡樂耶誕城每日吸引大批人潮，新北觀旅局指出，即日起停止耶誕城內所有戶外...

獨╱社宅租金惹議 柯文哲內部定調3結論每2年檢討公式

台北市社宅高租金爭議延燒，據了解，市長柯文哲、副秘書長李得全、都發局、社會局、財政局等，周日已針對社宅租金內部討論，柯也...

汐止忠厚市場再美化 里長認養景觀升級

汐止區的忠厚市場前有三塊草皮，本來的小花園在舊的圍籬拆了之後，環境難以維護顯得雜亂，所以，里長陳有諒認養重新整理，現在全新的木頭圍籬做好了，還加了一些巧思圖案，希望讓整個門面，煥然一新。

淡水社團捐白米助弱勢 加贈聖誕口罩助防疫

為歡慶聖誕節，新北市淡水區在地社團「台灣鄉土人文關懷協會」今(22)日到淡水市民聯合服務中心，捐贈超過1千斤白米幫助弱勢民眾，並且發送300個印有聖誕圖樣口罩，希望可以大家可以在過聖誕節的同時，也要做好防疫工作。

活化土地變全齡公園 萬里長輩帶孫好去處

位處山區的萬里區北基里，在新北市議員張錦豪與社區、公所的努力下，在忠六街一處閒置土地活化打造成為全齡公園，建置了長輩們愛用的體健設施，以及小朋友必玩的溜滑梯等遊樂器材，成了長輩帶孫下午休憩玩耍的好去處。

金山公所協調設取水站 解民眾用水苦

金山區因陽金公路坍方導致自來水管斷裂而減壓供水，因金山市區用水出現缺口，區公所警急協調水公司設置五處臨時取水站，便利民眾用水取水，所幸經趕工接管完成於今(22)日恢復供水，民眾用水也恢復正常。

人行通道濕滑好危險 汐止民眾慘滑倒受傷

汐止區新台五路上的江山萬里社區，自從往招商街的後門封閉後，小朋友要到學校上課，都得從正門過馬路後走人行通道，因下雨天濕滑，階梯泥濘，不但大人走滑倒受傷，有不少小朋友也滑倒，今(22)日新北市議員張錦豪服務處就邀請相關單位會勘，要求改善。

北市社宅租金計算方式喬不攏 逾11億租金收入預算暫擱

北市府以自償率須達100%為由，擅自社會住宅租金計算方式，導致明倫社宅出現4萬500元高價租金情況，北市議會工務委員會今...

影／救援擎天崗牛群 緊急放糧草

台北市陽明山擎天崗上的牛隻接連暴斃，至18日有24頭離奇死亡，引發各界譁然，北市動保處初步研判牛隻死亡原因可能是長期的營...

北市社宅頻惹議 柯文哲：又要馬兒好又要馬兒不吃草

台北市才因社宅高租金惹議，北市議員徐巧芯又踢爆，興建中的社宅竟還有高達10坪的「巨無霸陽台」，等於室內實坪一半以上；北市...

熱門新聞

疫情飛機旅客減少 星宇航空把機上飲品捐給雲林學童

斷裂連結器軸心是新產品 軌道界質疑中捷成白老鼠？

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

中捷斷軸推給組裝不良 中市府氣炸

影／豐原下雪了？ 聖誕樹點燈人造雪飄落驚喜浪漫

18萬公升廢棄物流入淡水河 紅樹林慘成「垃圾林」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。