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金山公所協調設取水站 解民眾用水苦
金山區因陽金公路坍方導致自來水管斷裂而減壓供水，因金山市區用水出現缺口，區公所警急協調水公司設置五處臨時取水站，便利民眾用水取水，所幸經趕工接管完成於今(22)日恢復供水，民眾用水也恢復正常。
金山區長廖武輝指出，陽金公路8.4公里發生下邊坡坍方，9米道路只剩下4米，經過搶修，目前公路可以維持小客車限時段單線雙向通行，除了交通變得不便，也因為這個路段下方剛好有埋設自來水管線，隨著路坍管線也斷裂，不少市區民眾用水受到影響，為此在接獲民眾通報，第一時間趕緊協調水公司設置臨時取水站，於清泉里、六股里、五湖里及美田里，共設五處自來水取水點便利民眾用水取水。
台灣中南部地區因為沒有下雨缺水而減壓供水，但台灣北部的金山卻是因為雨下太多路坍管線斷造成缺水，不少市區家戶用水到昨天晚上都受到影響，好在第一時間公所協調聯繫，水公司隨即於金山市區增設五處自來水取水點，讓民眾用水無虞。
金山區長廖武輝說，經過自來水公司與景美工務段的搶災，道路開放單線雙向通行，而原本斷裂的管路也於昨天晚間接管完成，今天早上民眾回饋用水情形已經恢復正常，除了感謝自來水公司與景美工務段第一時間協助解決民生用水問題，也感謝民眾珍惜取用水資源，在天災共體時艱，度過缺水困境。
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