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活化土地變全齡公園 萬里長輩帶孫好去處
位處山區的萬里區北基里，在新北市議員張錦豪與社區、公所的努力下，在忠六街一處閒置土地活化打造成為全齡公園，建置了長輩們愛用的體健設施，以及小朋友必玩的溜滑梯等遊樂器材，成了長輩帶孫下午休憩玩耍的好去處。
市議員張錦豪表示，北基里大部分都是山區，民眾休憩、小朋友休閒的地方較少，不然就得下山到市區才有地方散步，這次應用建議款建設了一處新公園，規劃設計同時擁有體健設施與遊具，讓阿公阿嬤帶孫子來到這裡，雙方都有活動可以從事，邊運動、邊顧孫一舉兩得。
落成啟用後，市議員也來體驗體健設施，與長輩們一起試用看看器材功能是否正常，還有長輩童心大發體驗了許久沒有玩的溜滑梯，公園四周的牆面都美化彩繪，看不出來其實這片土地過去雜草叢生，近期好不容易地主要賣，社區才能運用球場回饋金的剩餘款買下土地，再加上議員建議款以及公所本預算建設，才讓山區多了一處舒適的鄰里公園。
北基里長鄧月嬌指出，這塊地本來屬於北基建設所有，近來有要賣的意願，而社區民眾也苦無一處親子都能共同休憩的場地，就運用翡翠球場回饋金結餘款將土地買下，感謝議員與公所的支持才能夠將親子公園建置完成。
萬里區長粘雪琴說，北基里於較山區的地點還有一處公園，不過所設置的器材都是體健設施，而忠六街上的新公園多了兒童喜愛的遊具以及溜滑梯，讓幫忙照顧孫子的阿公阿嬤可以帶孫子來到這裡，長輩們體健運動、小朋友也可以玩喜愛的遊具，讓親子都有休閒娛樂，共度美好時光。
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