淡水社團捐白米助弱勢 加贈聖誕口罩助防疫

為歡慶聖誕節，新北市淡水區在地社團「台灣鄉土人文關懷協會」今(22)日到淡水市民聯合服務中心，捐贈超過1千斤白米幫助弱勢民眾，並且發送300個印有聖誕圖樣的口罩，希望可以大家可以在過聖誕節的同時，也要做好防疫工作。

在淡水區公所來了一群穿著聖誕老人的服裝，要來發給區公所的員工，送上防疫聖誕口罩。

台灣鄉土人文關懷協會理事長許美惠表示，每到歲末年終，他們社團總是會捐出白米，來做愛心，幫助弱勢，因此大家也都裝扮成聖誕老人，一起來過節。

台灣鄉土人文關懷協會，除了來到淡水區公所，在這一整天的行程當中，還有到水源國小、石門區公所、三芝區公所以及安養院，共捐出了3千多斤的白米以及物資，還有聖誕口罩將近一千片，不僅是讓區公所充滿了聖誕氣氛，還帶來了滿滿的愛心。