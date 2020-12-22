汐止忠厚市場再美化 里長認養景觀升級

汐止區的忠厚市場前有三塊草皮，本來的小花園在舊的圍籬拆了之後，環境難以維護顯得雜亂，所以，里長陳有諒認養重新整理，現在全新的木頭圍籬做好了，還加了一些巧思圖案，希望讓整個門面，煥然一新。

厚德里長陳有諒說，之前因為市府市場處收回，圍籬拆掉後，環境有點雜亂，所以，也跟市場處爭取希望能夠將草皮復原，後來由汐止區公所認養，再由里辦公處來維護，而公所也協助將木頭圍籬做起來。

陳有諒表示，只做圍籬又太過單調，所以，我也花了一點巧思做了一些圖案，有花有動物，另外，也有五星級社區認證的獎牌，可能達到雙向功能，就是綠美化以及宣導的功能，做好後，里民們都說非常的讚，感覺把社區活化起來。

認養後，除了改造，現在里長陳有諒、志工也一同負責環境維護整理等工作，讓忠厚市場、里內的門面煥然一新，賞心悅目，而里內綠美化不止如此，聖誕節就快到了，包括樟樹一二路上的電線桿現在都擺放了一盆盆的聖誕紅，就連公車站牌也做了裝飾，充滿過節的歡樂氣氛。