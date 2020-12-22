新增確診案例 新北：加強稽查大眾運輸防疫措施

台灣今新增1例新冠本土病例（案771），打破253天無本土病例，由於北台灣交通運輸便利，新北交通局長鍾鳴時今前往板橋公車站、板橋臨時客運站和板橋車站計程車招呼站加強稽查，並呼籲民眾進入「面對疫情升溫，絕不能掉以輕心」。

鍾鳴時指出，民眾進入大眾運輸等8大類場所時，將強制要求佩戴口罩，未依規定且勸導不聽者，最高可罰1萬5000元，新北會嚴格執行公共運輸戴口罩、駕駛及場站勤洗手、量體溫及定時消潔消毒等防疫措施。

鍾鳴時說，今年1月起要求市區公車、新巴士、復康巴士等駕駛員於行車時必須戴口罩，車輛至少每4小時消毒，也需在公車場站張貼防疫資訊，並加強場站清潔、消毒、通風，交通局會派員隨車稽查，列入評鑑考評。