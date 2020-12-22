金山萬里將開離岸風電說明會 議員被蒙鼓裡漁民擬抗爭

北海岸金山萬里25日將有兩場離岸風電興建計畫環境影響說明會，新北市議員白珮茹不滿未接獲通知，連她身為民代都被蒙在鼓裡，這麼重大的開發案，相關訊息卻沒人知，很多漁民也都不知道。已有漁民揚言到場抗爭，表達反對立場，地方不可能同意。

25日上午合儀離岸風力發電場興建計畫環境影響說明會，在金山美田市民活動中心，頭午禾爾北離岸風力發電場興建計畫環境影響說明會，在野柳市民活動中心。

據指出，外商相中北海岸海域，計畫從離岸9公里至北方三島海域打造3處海上風力發電場，據開發方資料，廣達近1000平方公里海域，將插滿520座巨型風機，引起北海岸及基隆漁民群起反彈，議論紛紛。

萬里區漁會昨天舉行座談會，包括淡水、金山、萬里、瑞芳及貢寮漁民到場關心。白珮茹說，開發商先前僅預告說明會「暫定12月」，開會在即，議員卻遲遲未收到通知，首場次的時間、地點，還是助理日前主動詢問才得知，不知是刻意規避，還是「最好民代都不知道」。

她請漁業處25日前把訊息傳達給各漁會、漁民，她說，不論地方同意或反對，資訊一定要公開給百姓知道，讓鄉親充分表達意見。

萬里區漁會理事長練聰明、金山區漁會理事長許國亮憂心，北方三島正好是漁民重要漁場，不只小管、飛魚卵、白帶魚和苦心經營已久的「萬里蟹」無法捕撈，連帶使上下游餐廳、拖網、蟹籠等漁具產業全沒收入，漁民生計都被「掐死」。

瑞芳漁會總幹事黃志明也憂心，上百座風機間隔僅1公里，施工時漁船航行安全誰來保障，等到風場蓋起來，產生的低頻噪音恐衝擊金山和花瓶嶼候鳥生態，屆時不只漁業沒了、觀光也都死光光。

基隆市長林右昌上月已表態反對，外商有意在彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼等北方三島規畫海上風力發電場，林右昌說，北方三島都屬基隆市轄區，「想都別想，我反對！」

新北市漁業處長張麗珍指出，德能風場是廠商自選，非中央政府規畫場址，本次座談會對原有漁場和生態環境變化以及作業漁民和漁業權可能產生不利影響，將彙整意見回報中央機關，希望民眾踴躍參加每一場說明會，漁業處一定會盡全力協助漁民。