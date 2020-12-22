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北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員徐巧芯指出瑞光社宅（圖）等3棟興建中社宅均有巨無霸陽台。聯合報系資料照
北市議員徐巧芯指出瑞光社宅（圖）等3棟興建中社宅均有巨無霸陽台。聯合報系資料照

北市社宅高租金惹議，北市議員徐巧芯踢爆，除了明倫社宅外，北市興建中的社宅還有許多「巨無霸陽台」，並點名內湖瑞光社宅、中山區培英社宅、文山興隆社宅E區。徐巧芯表示，針對不符合民眾需求的大陽台，督發局承諾修訂SOP。都發局長黃景茂表示，規劃及興建中的社宅將縮小陽台及走廊大小。

黃景茂指出，依新修訂的「社會住宅設計注意事項一覽表」檢討規畫，針對北市社宅陽台及走廊來修改，陽台訂定2.5坪、走廊從原本的2公尺寬，未來為斟酌改為1.6至1.8公尺，由於陽台及公設涉及到租金問題。

市府已檢討社宅永續經營及民眾可接受的租金設定，考量社宅興建、營運、長期修繕、稅賦等成本，依照住宅法第25條斟酌承租者家庭所得的狀況、負擔能力及周邊市場房價行情等來定價。

黃景茂表示，改善的SOP，為避免未來社宅面積過大導致高租金，目前還在規畫設計的社宅將進行檢討，社宅設計未來會以居住空間實用為主。

目前在正施工的社宅，在不影響工程進度前提下，請建築師檢討變更設計可行性，縮減陽台面積；設計中的社宅，會請建築師全面檢討，縮減陽台面積及調整公共走道寬度。

已完工的社宅，未來會考量承租者家庭所得的狀況、負擔能力及周邊市場房價行情等來定價。

社宅 北市 徐巧芯

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