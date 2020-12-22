獨╱社宅租金惹議 柯文哲內部定調3結論每2年檢討公式

台北市社宅高租金爭議延燒，據了解，市長柯文哲、副秘書長李得全、都發局、社會局、財政局等，周日已針對社宅租金內部討論，柯也在會後定調三點結論，北市社宅要「民眾可負擔」、「政府可負擔」、「社宅服務永續經營」，將不強調自償率百分之百，而是透過開源節流，讓民眾、政府都可負擔。

據了解，柯文哲也在會議中提到，未來台北市的社宅會每兩年檢討一次公式，以因應折現率、物價等波動。

另外，柯文哲也指示都發局，預計於本周四邀請專家學者、焦點團體等召開座談會交換意見，希望將三點結論表諸於公式，做為未來社宅租金訂定的制定參考。

台北市明倫社宅三房型租金逾四萬元，燒出了社宅自償率是否該百分之百？社宅定位？還有社宅需求性，是否該規畫巨無霸陽台等？北市府周日已內部開會討論，柯文哲指示都發局要盡快整理清楚，會議並訂出三共識，包括民眾、政府都要可負擔，社宅更要永續經營。

與會的市府官員透露，周日的內部會議，市長與同仁都有討論社宅定位、財務負擔、還有民眾可負擔等議題，柯市長也要求都發局，應控管社宅興建維護管理成本，不能蓋成豪宅，並要求以開源節流方式將蓋社宅的帳打平。甚至設計需符合入住者需求，而不是規畫出超大陽台、或配備免治馬桶等過度設施；至於民眾的可負擔，會透過社會局的租金補貼。

這名官員說，目前台北市的社宅越蓋越多，市府已從數字跡象、看到了蓋社宅的財務危機，當然柯市長也可以做好人，讓租金數字很漂亮，但就是留下財務黑洞？目前北市府從已興建的社宅中，的確看到自償率偏低狀況，財務狀況不永續，所以才檢討自償率，不過北市府還是會以「民眾可負擔」為主要前提。