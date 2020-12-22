中捷斷裂軸心被爆中國製 柯文哲：iPhone故障怎找富士康

台中捷運綠線列車連結器軸心斷裂，試營運6天喊卡，事後更被爆出軸心為中國製造、硬度不足，雖台北市副市長彭振聲昨下午率領北市捷運局與日商川崎重工、法商阿爾斯通舉辦記者會，但卻被質疑說明不清。對此台北市長柯文哲今表示，「一定負責到底」，並以iPhone為例，很多零件在大陸生產，「iPhone故障找誰？當然找Apple啊，怎麼會找子公司或富士康，不會嘛！」

柯文哲今於捷運萬大線金城機廠受訪時表示，台中捷運是台北市捷運工程局去蓋的，一開始就跟盧市長保證，一定負責到底，「有人抱怨為什麼我們沒到台中市政府報告，我們自己有個審查委員會，直接先審，講到自己都可以了，才去台中市府報告。」

柯文哲說，北市是主辦單位，車廂是跟川崎重工買的，川崎把連結器分包給美國公司，該公司生產基地在大陸，現在全球化都跨國公司生產，「所以我態度是這樣，不管在哪生產，反正我是認那個品牌。」

柯文哲更舉iPhone為例，「標籤貼Apple，但大家曉得很多零件在大陸生產，iPhone故障找誰？當然找Apple啊，怎麼會找子公司或富士康？不會嘛！」

柯文哲表示，「既然生產有問題，車廂連結器有問題，我就說你們要負責，至於要在中國生產、法國生產，那是你家的事，但我認定你這品牌要給我做好，相信他們一定也會希望換個地方生產，減掉很多麻煩。」