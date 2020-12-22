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新北抽查玩具 2成標示不合格令限期改善

中央社 / 新北22日電

新北市政府經濟發展局今天表示，許多父母會在耶誕節前選購玩具送子女，經擴大辦理玩具抽查專案，共抽查534件，查獲113件標示不合格，不合格率達21%，已令業者限期改善。

經發局表示，抽查不合格案件中，以未標示「原始製造商名稱、地址」、「主要成分或材質」、「使用方法」及「注意事項」為大宗，且高達53件使用方法、注意事項或警告標示不符規定；9件有警告、注意事項字體過小問題。另有61件原始製造商名稱、地址及26件玩具材質成分未以正體中文標示。

經發局表示，已依商品標示法要求抽查標示不合格商品業者限期改善，後續將複查，逾期未改善者，將依法處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

經發局表示，針對巴克球沒有玩具檢驗標識部分，已依消費者保護法要求網路平台及業者於網頁及產品說明書加註相關注意警語標示，避免14歲以下兒童、尤其3歲以下幼童把玩誤食。

耶誕節

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