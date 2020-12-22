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不要占用公園！北市運動場明年3月實施新收費標準

聯合報 / 記者潘才鉉鍾維軒／台北即時報導
議員耿葳指出，台北市公園經常有不明組織開班授課進行營利行為，但卻未繳交場地使用費用給市府。圖／本報系資料照
議員耿葳指出，台北市公園經常有不明組織開班授課進行營利行為，但卻未繳交場地使用費用給市府。圖／本報系資料照

北市議會今召開教育局委員會，議員耿葳指出，台北市公園經常有組織開班授課進行營利行為，但卻未繳交場地使用費用給市府，還排擠到納稅人使用公園的權利；體育局長李再立對此表示，體育局有提供相關運動場地，業者可以租借進行收費教學，民眾也可打1999檢舉。李再立說，體育局訂定棒壘球、足球和橄欖球的收費標準，明年3月就會實施。

耿葳表示，現在有許多團體直接在公家土地上圈地收費教學，排擠市民使用權利，使用公家土地營利也應該要收費，不該濫用公家資源，希望體育局可以劃分區域，讓有需求的業者可以提供教學，也不會排擠市民使用公園的權利。

對此，李再立說，他們已經修改「台北市政府體育局開放式運動場地收費基準」，針對棒球場、足球場和橄欖球場開放租借，因為這些運動項目具有排他性和獨佔性，有人使用後其他人就無法使用，今年已公布場地收費辦法，將從明年3月1日開始實施。

李再立表示，第二階段將會規劃網球、羽球、籃球等其他場館修訂收費標準，但要看第一階段成效如何，才會決定第二階段的實施時間。體育局將整合既有的電子平台，未來讓民眾可以上網申請場地借用，使租借狀況公開透明，此外也會有巡查人員隨時檢查，民眾也可撥打1999專線檢舉。

而針對公園內，有營利組織自行圈地進行教學，使其他民眾無法使用，李再立說，希望這些團體不要在非運動場地設施運動，因為那是市民活動的地方，營利組織可以向體育局租借專用場地進行營利教學，像是溜冰場、足球場或是自由車練習場等。

李再立認為，過去並非市民不願繳交費用，而是收費規則不明，因此才會將收費法制化，如果只是學校社團練習、友誼賽等非營利性質的活動，皆不列入收費範圍。

耿葳說，很多營利組織會在社群平台直接招生，排擠一般市民，但這些公園都是納稅錢，大家都有使用權利。過去接到各方投訴，說市民被營利組織趕走，不能使用公園，而營利團體也會向她抱怨，沒有場館可以上課，台北市內共有400多處運動場館，希望體育局可以劃分出收費區域，讓營利團體使用，同時保障市民使用公園的權益。

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