稱台北市容難看惹議 柯文哲：台灣要脫離吃到飽的水準

台北市長柯文哲昨出席捷運科技大樓站瑞安段公辦都更案上梁典禮時表示，有人說北市市容比不上中國大陸一線城市，很多人也抱怨台北市「長得很難看」，引發爭議。柯文哲今則回應，都更是解決市容難看的基本方法，另在城市美學部分，府裡有品牌小組，捷運局也設美學小組，「台灣慢慢成為一個比較文明的國家，要脫離吃到飽的那個水準。」

柯文哲指出，台北市容都更一直聽到很多批評、建議，市容更新太慢，自己也同意，也把這列為重要工作，並要求社宅不能蓋得太難看，「都更還是解決市容難看的基本方法，最近危老條例，還特別多撥人給他們，要加速整個都更的程序。」

對於有專家認為，都市都是長一樣的高樓大廈，其實並沒有比較好，柯文哲說，在都市設計、城市美學部分，府裡有一個品牌小組，專門處理市容美觀，捷運局在街廓、街景部分，也設一個美學小組，車站設計要漂亮。

柯文哲表示，台灣慢慢成為一個比較文明的國家，要脫離吃到飽的水準，蓋捷運一定會要求車站設計、捷運站佈置美觀，「現在就會把這個當作一件事情，所以其實我們在捷運的先見，最近成立捷運美學小組，找了專家成立專業團隊，慢慢把城市的美學，當作重要的政策考量因素。」