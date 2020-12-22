視察萬大線未與侯友宜同台 柯文哲：時間上沒剛好

台北市長柯文哲今至新北視察捷運萬大線，對於未跟新北市長侯友宜同台，他說有時候大家時間剛好沒對上，侯友宜應該也會排時間視察；經營權則需要中央出來協調。

台北市長柯文哲今至萬大線金城機廠視察工程進度，接受媒體聯訪時被問及未與新北市長侯友宜同台，但傳出侯友宜週四也要視察萬大線。

柯文哲說「這也沒有什麼啊，因為有時候大家時間上沒剛好。我想侯友宜另外排時間也會來看」。

而雙北前陣子曾因環狀線經營權隔空交火，被問及萬大線經營權，柯文哲表示，事關首都生活圈的路網建設，需要中央協調，社宅與水治理也是。

被問及社宅議題，柯文哲表示，以明倫公宅走道寬度2公尺來說，按照都市設計規則是1.6公尺就好，但內部討論時他覺得「蓋得窄窄的不好看」，團隊也希望蓋出來不要太難看，但成本就高。

柯文哲說，最近正在檢討公共住宅設計準則，「以前都沒規定，才會出現陽台10坪」，坦言蓋的是公宅不是豪宅，會檢討。

柯文哲表示，要蓋可負擔的公共住宅，一個是民眾可負擔、一個是政府可負擔，「算一算蓋五萬戶公宅，若蓋到兩萬戶，住宅基金就破產，這也不對」。他發現不行就調整價格。

柯文哲指出，北市常常走在最前面、遇到很多問題，「不要一直批評我們、我們走在最前面、做很多；你什麼都沒做，當然就不會犯錯」。

媒體追問台中捷運軸心斷裂後新軸心的產地，質疑川崎說不清為何由中國大陸廠改為法國廠製。柯文哲說他的態度是認品牌，生產有問題廠商就要負責，「至於負責要在中國生產、法國生產，那是你家的事」、「相信他們一定也會希望換個地方生產，減掉很多麻煩」。