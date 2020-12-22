到新北視察捷運沒找侯 柯文哲：另外排時間看

串聯台北市、新北市的捷運萬大線，由台北市捷運局興建，以往台北市長柯文哲來新北視察工程時，新北市長侯友宜經常陪同，但柯文哲今卻獨自至中和區金城機廠視察。對此柯文哲表示，「這也沒有什麼，有時大家時間比較剛好，我想他另外排時間也會來看。」

對於萬大線土城段遭居民抗議，軌道設計「截直取彎」，破壞綠地公園，也影響鄰近學生的受教權，柯文哲說，.捷運興建過程中一定會造成附近居民不便，「工程反而簡單，事前溝通、交維計畫才是問題」，一定會遇到一些抱怨，面對問題是解決問題的第一步，就去處理。

另在最新六都市長民調中，侯友宜滿意度高達七成，柯文哲卻是六都墊底，差距甚大；柯文哲回應，民調要看數據才能做檢討、分析，要看原始資料才能研判。