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明倫社宅自償率達110％ 柯文哲：我是比較有良心
台北市政府推明倫社會住宅租金高，引發熱議，台北市議會工務委員會日前審查住宅基金預算，都發局坦言是市長室決議自償率不可低於100%。台北市議員游淑慧今在臉書出，依照明倫社宅租金推估財務資料，自償率不只破百，甚至高達110％，甚至還加計了55年的折現率，攤提到租金內。
針對游淑慧指自償率提高為110%？柯文哲上午視察萬大線金城機廠工程進度時受訪指出，這是這樣，北市要蓋可負擔的公共住宅，可負擔有兩意義，一個是民眾可負擔、一個是政府可負擔。
柯文哲說，若民眾可負擔、政府不可負擔，不可能嘛，他後來發現，因為北市常常走在最前面，常常遇到問題，「不要一直批評我們、我們走在最前面」、做很多，什麼都沒做 ，當然就不會犯錯。
柯文哲指出，可負擔有兩意義，民眾可負擔，加上政府可負擔，算一算蓋5萬戶公宅，若蓋2兩萬戶，住宅基金就破產，那這也不對，其實政治上，他是比較有良心，算一算不行、調整價格，有很多人就管他的、反正在我任內不會破產，是下任的事，但他不會幹這種事。
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