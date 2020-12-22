新北元旦升旗送文青帆布袋 東奧選手領唱國歌

新北市110年元旦升旗將於當天上午8時於新北市府市民廣場及29區同步舉行。主場地市府將由東京奧運選手領唱國歌，並發送限量2021個新北意象文青帆布袋，行銷新北知名景點。

新北市政府民政局今天表示，民國110年元旦升旗典禮主場在板橋區市府前的市民廣場，將由市長侯友宜率領局處首長及市民升旗、唱國歌。由智光商工儀隊花式操槍、台灣原世紀文化藝術團的原住民舞蹈、南強工商熱舞暖場揭幕。

主場地新北市府的國歌領唱，將由2021年東京奧運射箭選手雷千瑩、湯智鈞、拳擊選手林郁婷、桌球選手鄭先知等人領唱。女子舉重選手汪淩蓁也將在八里領唱國歌、青花彩藝術家陳彩雲在鶯歌領唱，男高音聲樂家許文龍在永和區領唱，為元旦增添亮點。

市府主場地也呼應2021年全國運動會在新北舉行，由東京奧運選手領唱國歌時，帶領鶯歌工商及江翠國中體育班學生一起領唱；升旗後由板橋高中領跳有氧舞蹈，以健康活力迎接新年。

新北各區的升旗典禮也展現特色，新店北新藝術廣場、貢寮澳底公園、雙溪高中、新莊國小及石碇國小都有會場，區公所也廣邀地方團體參與，方便市民就近參與，還準備國旗系列口罩、圍巾、護腕及棒球帽紀念品。

三芝區邀請福成社區展演老中青共學傳承的太鼓技藝；汐止區有霹靂布袋戲登場，三峽區由祖師廟三太子擔任升旗手。

主場市府市民廣場將於元旦上午7時起，發送限量2021個新北意象文青帆布袋，上面的圖案包括野柳女王頭、捷運環狀線、台鐵十分車站、烏來瀑布、淡海輕軌、新北市府大樓、平溪天燈、富貴角燈塔，行銷新北著名觀光景點。