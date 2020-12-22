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明倫社宅自償率達110％ 游淑慧批：還加計55年的折現率

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧今在臉書出貼出明倫社宅租金推估財務資料。圖／取自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧今在臉書出貼出明倫社宅租金推估財務資料。圖／取自游淑慧臉書

北市政府推明倫社會住宅租金高，引發熱議，台北市議會工務委員會日前審查住宅基金預算，都發局坦言是市長室決議自償率不可低於100%。台北市議員游淑慧今在臉書出，依照明倫社宅租金推估財務資料，自償率不只破百，甚至高達110％，甚至還加計了55年的折現率，攤提到租金內。

游淑慧也批評柯市府「柯政猛於虎」，6年前柯文哲靠社宅政見，贏得選票，當選後卻變成要挖市民鈔票， 結果柯市長人財兩得，但台北市投入千億成本的社宅， 卻只讓市政府變成建商思維，只能說一般小市民，算不過政府與政客。 質疑台北社宅淪為「照顧為名，賺錢為實」。

游淑慧表示，整個公式和計算在她追問下，問題百出，高估和錯算了成本，導致租金攤提也跟着提高。例如稅率轉嫁，根據民法427條，就租賃物應納之一切稅捐，由出租人負擔。但明倫社宅的計算公式，柯市長還指示，要把房地稅全數算入成本，轉嫁給租戶租金。

其中地價稅的轉嫁，游淑慧說，都發局坦承甚至連「市府其他單位自己參建設施的地價稅」，也算進來，簡直是混水摸魚、暗渡陳倉。此外，擴張成本計算折現率，連貨幣貶值的風險都要算給倒霉的租戶，一種預算利息的概念。

游淑慧指出，「折現率」其實沒有在公式內，但市府私下也都算入租金攤提。把46.6億成本，加計了55年的折現率，攤提到租金內。簡單來說，柯市府覺得自己投資了46.6億成本，若分55年收回，還只收46.6億，這樣會吃虧，因為貨幣會貶值，錢放著利息。所以，市府決定也「精算」到租金內，用折現率計算，預收、多收來達到財務效益。

游淑慧指出，把折現率也算到租金內，已經夠扯，而市府「自認為」的成本，其實，真正屬於市府先墊的只有建築成本19.5億。其他的管理、修繕、稅率等成本，不但尚未發生，也預先轉嫁給民眾了。

游淑慧說，請問市政府何來的成本？那有臉也算入成本來算收益？一般人可能不理解折現率的概念。簡單來說 ，資金具有時間價值的特性（會貶值），而折現率就是按複利計息原理，把未來貨幣的價值折現。

台北市議員游淑慧今在臉書出貼出明倫社宅租金推估財務資料。圖／取自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧今在臉書出貼出明倫社宅租金推估財務資料。圖／取自游淑慧臉書

游淑慧 社宅 北市

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