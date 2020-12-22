北市勞動局邀企業徵才 最高薪資上看41K

由於台灣守住疫情景氣回升，各行業開始有人力需求，台北市勞動局特地邀請11家企業廠商，釋出629個職缺，從今天至12月25日起，分別在北市內各個就業服務站辦理小型徵才活動，最高薪資上看4萬1千元，民眾得把握機會前往就服站諮詢。

釋出的職缺，包括採購、倉管、食品研發等多名職缺，其中高階主管秘書、ERP 工程師及主管座車司機，以及餐飲服務員、餐廳儲備幹部、語言治療師等職缺。每個就業服務站都有不同廠商徵才，民眾上網查詢職缺內容一覽表，現場徵才時間為每日下午2時到下午4時。

勞動局長陳信瑜表示，為確保求職民眾權益， 參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況，包括代理進口多家世界著名第一品牌企業。陳信瑜強調，此次餐飲服務員職缺起薪，絕大部份都超過法定基本薪資2萬3800元，直接從3萬1千元起跳，大多都有提供員工制服及供餐補助或免費供餐，針對外縣市者還有提供住宿，每月約4000元左右的「隱形補助薪資」。

陳信瑜還透露，貳樓餐飲釋出儲備幹部10名，薪達41K，是這次釋出職缺中薪資最高的；台灣珍有福餐飲的正職餐飲服務員起新也有32K；中高齡友善職場的安心食品服務釋出營運儲備幹部 20名，33K起薪。陳信說，參與徵才活動的餐影公司升遷管道透明公正，福利制度完備。