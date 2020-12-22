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鶯歌陶博館全新展覽 盛大展出青年創意作品

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
繆依婷參加培訓後，在此次培訓做出的「喵杯」是一組專為貓咪設計的兩用馬克杯。記者張睿廷／攝影
繆依婷參加培訓後，在此次培訓做出的「喵杯」是一組專為貓咪設計的兩用馬克杯。記者張睿廷／攝影

新北市立鶯歌陶瓷博物館今年在暑期舉辦「109年暑期青年陶瓷設計培訓」課程，以實用的杯子為主題，讓學員大秀創意巧思創作陶瓷，並於今日在陽光展廳前廊舉辦培訓成果展「What＇s Cup設計咖」，一共有20組作品，完美展現年輕世代豐沛的設計創意，令人驚豔。

其中，張之瑉的《殖民者的時空旅行》以行星為主題，想像星星在廣大的宇宙閃爍著，譬喻每個人只要努力，都能在世界上發光發熱，鼓勵自己和觀眾不要放棄夢想。

張之瑉說，我過去多以現成素坯為創作載體，這次培訓讓自己就是學習設計出得以量產的器型，運用所擅長油畫、圖騰設計融入創作，讓全品都是原汁原味的手創，十分有成就感。

繆依婷觀察家裡的貓咪不適合使用人類喝水的深口馬克杯，因此設計出淺口面喝水，而另一面可盛裝飼料的「喵杯」，是一組專為貓咪設計的兩用馬克杯。

繆依婷大學就讀生活產品設計系，僅學習設計或製作的單項流程，培訓課程認識器形量產製作、繪製到包裝，全面性的完整學習收穫良多，也開始創立經營品牌、參與各地市集活動。

「109年暑期青年陶瓷設計培訓」除了參訪在地產業，讓學員見學工廠製程外，還邀請到咖啡講師、茶人分享飲食文化；並安排與品牌創辦人交流創意設計與發想；再由名奇陶瓷創意總監曹其涯，帶學員們設計、開發產品原型並製作，內容多元紮實，在「What’s Cup 設計咖」展現豐碩成果。

陶博館館長吳秀慈表示，符合職場專業技能的實務課程，結合在地產業及各領域的專家合作，讓青年人才實際投入設計及開發等流程，培養出即訓即用的陶藝即戰力難能可貴。

張之瑉的「殖民者的時空旅行」以行星為主題，運用所擅長油畫、圖騰設計融入創作。記者張睿廷／攝影
張之瑉的「殖民者的時空旅行」以行星為主題，運用所擅長油畫、圖騰設計融入創作。記者張睿廷／攝影

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