北巿社宅有巨無霸陽台？ 徐巧芯轟竟逾室內實坪一半

社宅高租金惹議，北市議員徐巧芯踢爆，北市興建中的社宅竟還有相當多「巨無霸陽台」。其中中山區培英社宅二房型室內實坪才15.93坪，陽台也有9.39坪大；文山興隆社宅E區三房型，室內坪數21.34坪，陽台也有10.87坪，等於陽台大小是室內實坪的一半以上，甚至租金還要加三成社區大公設，等同社宅房租大半都在付大小公設租金。

台北市明倫社宅三房型租金逾4萬惹議，其中明倫社宅的8坪大陽台，挨轟設計不符需求，須多花近7000元房租，徐巧芯調閱資料更發現，台北市的興建中的社宅，竟還有許多巨無霸陽台，她各列出陽台與室內坪數，發現內湖瑞光社宅二房型室內實坪19.14坪，陽台有7.54坪，陽台竟占28%；中山區培英社宅二房型室內實坪15.93坪，陽台9.39坪大，陽台也占37%；培英三房型19.22坪，陽台也有9.63坪，陽台占33.9%。

另外，內湖區行善社宅、北投新奇岩社宅等，也都有類似的狀況。徐說，她向都發局索資後才發現，社宅很多都有陽台占比高的問題，這麼高比例的陽台或露台，真的適合公宅嗎？等於是擠壓到了室內坪數的空間，同樣每坪的租金還是要計入，「說真的，有調整的必要」。

徐巧芯表示，針對明倫公宅8坪大陽台不符合住戶使用需求，反而增加了租金負擔這件事，都發局長黃景茂也承諾會修訂一個SOP，規定社會住宅附屬建物所佔比例上限。