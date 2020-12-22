英國人因疫情滯台 發起划船清淡水河廢運動

來自英國的Peter，每年1至4月都會來台灣探望親友，但今年來台後，因新冠肺炎疫情爆發，決定留在台灣。喜愛划船的他，經常與同好划船悠遊淡水河，卻也意外發現，美麗河川竟布滿垃圾，因此發起清理河廢運動，號召近20人參與，參與的台灣志工也表示，「外國人都這麼愛護台灣環境了，我們怎麼可以讓他看笑話」。

年近6旬的Peter，住在英國斯塔福郡和伍斯特郡運河附近，原本就從事河川清理工作，退休後則轉任環保志工。對於美麗的淡水河被垃圾佔據，他結合喜愛划船的興趣，開始清理河川垃圾，一周大約2、3次。

共同發起人楊林表示，雖然一開始只有一個人清理，但隨著其他划船同好加入，清理的範圍也慢慢擴大，大約一個月集結清理一次，最多20人同時參與，希望藉此喚起社會環保意識。

參與的志工陳詩月說，先前也有獨木舟愛好者自發性清理垃圾，但零星清理量有限，大家看到Peter如此愛護環境，也紛紛響應，「不能讓外國人笑我們，讓他覺得怎麼台灣的河川會這樣。」