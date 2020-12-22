快訊

評／登山大國，必是山難大國：應以「平常心」面對山域事故

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國人因疫情滯台 發起划船清淡水河廢運動

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
來自英國的Peter經常划船悠遊淡水河，卻也意外發現，美麗河川竟布滿垃圾，因此發起清理河廢運動。圖／楊林提供
來自英國的Peter經常划船悠遊淡水河，卻也意外發現，美麗河川竟布滿垃圾，因此發起清理河廢運動。圖／楊林提供

來自英國的Peter，每年1至4月都會來台灣探望親友，但今年來台後，因新冠肺炎疫情爆發，決定留在台灣。喜愛划船的他，經常與同好划船悠遊淡水河，卻也意外發現，美麗河川竟布滿垃圾，因此發起清理河廢運動，號召近20人參與，參與的台灣志工也表示，「外國人都這麼愛護台灣環境了，我們怎麼可以讓他看笑話」。

年近6旬的Peter，住在英國斯塔福郡和伍斯特郡運河附近，原本就從事河川清理工作，退休後則轉任環保志工。對於美麗的淡水河被垃圾佔據，他結合喜愛划船的興趣，開始清理河川垃圾，一周大約2、3次。

共同發起人楊林表示，雖然一開始只有一個人清理，但隨著其他划船同好加入，清理的範圍也慢慢擴大，大約一個月集結清理一次，最多20人同時參與，希望藉此喚起社會環保意識。

參與的志工陳詩月說，先前也有獨木舟愛好者自發性清理垃圾，但零星清理量有限，大家看到Peter如此愛護環境，也紛紛響應，「不能讓外國人笑我們，讓他覺得怎麼台灣的河川會這樣。」

志工陳明忠也說，集結清理紅樹林時，獨木舟比較方便行動，另也有人划著西式手划船，作為垃圾車，一次大約可清出十袋大垃圾袋的量，平均一個月大型動員 一次。

市議員鄭宇恩與Peter、志工們日前會同相關單位到淡水河畔會勘。圖／鄭宇恩服務處提供
市議員鄭宇恩與Peter、志工們日前會同相關單位到淡水河畔會勘。圖／鄭宇恩服務處提供
來自英國的Peter經常划船悠遊淡水河，卻也意外發現，美麗河川竟布滿垃圾，因此發起清理河廢運動。圖／楊林提供
來自英國的Peter經常划船悠遊淡水河，卻也意外發現，美麗河川竟布滿垃圾，因此發起清理河廢運動。圖／楊林提供

淡水河 英國 獨木舟

延伸閱讀

英國新變種病毒 專家：兒童恐與成人一樣易感染

新冠肺炎全球最新情報 12月22日

巴西無視變種病毒 繼續開放英國旅客入境

英國現新冠變種…多國暫停航班往來 美仍籲冷靜？

相關新聞

北巿社宅有巨無霸陽台？ 徐巧芯轟竟逾室內實坪一半

社宅高租金惹議，北市議員徐巧芯踢爆，北市興建中的社宅竟還有相當多「巨無霸陽台」。其中中山區培英社宅二房型室內實坪才15....

18萬公升廢棄物流入淡水河 紅樹林慘成「垃圾林」

淡水河紅樹林自然保留區有許多水筆仔，與螃蟹、魚、蝦和水鳥構成豐富沼澤生態系。但據荒野保護協會調查，至少18萬公升的廢棄物...

英國人因疫情滯台 發起划船清淡水河廢運動

來自英國的Peter，每年1至4月都會來台灣探望親友，但今年來台後，因新冠肺炎疫情爆發，決定留在台灣。喜愛划船的他，經常...

北捷今中市議會報告中捷故障案 各黨派議員按燈搶發言

中捷列車故障造成試營運6天喊停，台北市捷運局長張澤雄今天到台中市議會專案報告，這是首都局處首長第一次到其他縣市議會提出專...

北市勞動局邀企業徵才 最高薪資上看41K

由於台灣守住疫情景氣回升，各行業開始有人力需求，台北市勞動局特地邀請11家企業廠商，釋出629個職缺，從今天至12月25...

鶯歌陶博館全新展覽 盛大展出青年創意作品

新北市立鶯歌陶瓷博物館今年在暑期舉辦「109年暑期青年陶瓷設計培訓」課程，以實用的杯子為主題，讓學員大秀創意巧思創作陶瓷...

2021新北元旦29區同步升旗 送文青包、領巾等限量品

國歌響徹新北！新北市2021年元旦升旗將結合29行政區於上午8點同步升旗，自板橋市民廣場、新店北新藝術廣場、貢寮澳底公園...

用熱情畫出對海洋的嚮往與愛 79身心障礙生獲獎

2020 國際身心障礙日第16屆春天畫展，在台北老松國小舉行頒獎典禮，總共有全台從學齡前附幼到國中青少年組的79位身心障礙同學獲獎，他們透過繪畫為夢想裝上翅膀，乘風破浪，展翅遨遊在大海的無際，更讓大家看見台灣海洋的美。

冬至 台北湯圓店人氣旺

昨天是冬至，天氣依舊受東北季風影響濕濕冷冷，台北街頭卻現排隊人龍，頂著寒風細雨為了一碗熱騰騰的湯圓暖胃應景過節。

審核人力不足 北市旅館業旅遊補助卡關

北市有旅館業者月初赴市府大樓前抬棺抗議，質疑遲未收到中央安心旅遊補助3.34億元款項，議員發現，補助款之所以發放牛步，卡...

北市加碼千元補助 旅行公會：業績增3成

台北市政府從本月起，推出台北加碼GO，補助10萬名團客、10萬名自由行旅客，每房或每人補助千元，台北市旅行商業同業公會理...

因疫情滯台 英國人發起划船清河廢

來自英國的Peter，每年1至4月都會來台灣探望親友，但今年來台後，因新冠肺炎疫情爆發，決定留在台灣。喜愛划船的他，經常...

熱門新聞

影／投76-1線通車 國六下埔里交流道直達福興溫泉

中捷廠商2度鞠躬道歉 日商：軸心斷裂非硬度不足

影／冬至團圓夜別酒駕 中市警執法不懈怠

疫情飛機旅客減少 星宇航空把機上飲品捐給雲林學童

斷裂連結器軸心是新產品 軌道界質疑中捷成白老鼠？

「你違規了」台南全台首座智慧路口 違規馬上顯示告知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。