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18萬公升廢棄物流入淡水河 紅樹林慘成「垃圾林」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
淡水河垃圾順流而下，加上潮汐作用，卡在紅樹林自然保留區中，慘成「垃圾林」。圖／荒野保護協會提供
淡水河垃圾順流而下，加上潮汐作用，卡在紅樹林自然保留區中，慘成「垃圾林」。圖／荒野保護協會提供

淡水河紅樹林自然保留區有許多水筆仔，與螃蟹、魚、蝦和水鳥構成豐富沼澤生態系。但據荒野保護協會調查，至少18萬公升的廢棄物在淡水河中，關渡大橋一帶為主要垃圾熱點，鄰近的紅樹林也慘成「垃圾林」，雖民間團體自發性清理，但有擅入保留區違法疑慮。對此林務局羅東林管處主任何家名表示，每年委外清運經費100萬元，平均一年清出50噸垃圾量，可依文資法前提，研議開放民間團體進入清理。

荒野保護協會日前公布首次淡水河流域河川廢棄物調查成果，針對主要242公里河岸統計，發現至少累積18萬1825公升的廢棄物，且主要堆積關渡、蘆洲、汐止河段，如以14公升垃圾袋計算，大約可裝滿1萬2988袋。

據荒野保護協會公布的「淡水河流域垃圾分布熱點」，淡水河82%河岸少有垃圾堆積，但卻在9%、約22公里河段，累積整個流域約90%垃圾量，主要為破碎的塑膠袋、塑膠瓶罐與免洗餐具，並受潮汐影響，堆積於紅樹林根部或樹枝上。

新北市議員鄭宇恩日前也與林管處、荒野保護協會及當地環保志工等相關單位進行會勘，鄭宇恩表示，對於淡水河及紅樹林保留區清潔，不可能只靠公部門，應結合民間力量一起合作，並提供後續清運等協助。

荒野保護協會台北分會長游晨微表示，河川廢棄物數量十分龐大，極易遭受暴雨沖刷而進入海洋，絕對是海洋廢棄物的來源之一，期待政策面能加強垃圾減量，政府也可與民間NGO團體合作，共同清理河岸。

另也有志工說，看到保留區有許多垃圾，甚至是死魚，十分震驚，平常會與同好邊划船邊清理紅樹林，不過由於是保留區，曾接過公文告知不得進入，只好低調清理，以免被罰。

高管處巡管隊長李俊儒表示，高管處主要負責淡水河域及沿岸清理，今年至11月底，已清出770噸垃圾量。林務局羅東林管處主任何家名則說，每年委外清運紅樹林垃圾經費100萬元，平均一年清出50噸垃圾，為了避免保留區生態被破壞，依文資法規定，需學術研究及教育性質才可開放進入，若民眾自發性清潔也樂觀其成，在依法前提下提出申請，可研議合作。

淡水河垃圾順流而下，加上潮汐作用，卡在紅樹林自然保留區中，慘成「垃圾林」。圖／荒野保護協會提供
淡水河垃圾順流而下，加上潮汐作用，卡在紅樹林自然保留區中，慘成「垃圾林」。圖／荒野保護協會提供
淡水河垃圾順流而下，加上潮汐作用，卡在紅樹林自然保留區中，慘成「垃圾林」。圖／荒野保護協會提供
淡水河垃圾順流而下，加上潮汐作用，卡在紅樹林自然保留區中，慘成「垃圾林」。圖／荒野保護協會提供
淡水河垃圾順流而下，加上潮汐作用，卡在紅樹林自然保留區中，慘成「垃圾林」。圖／荒野保護協會提供
淡水河垃圾順流而下，加上潮汐作用，卡在紅樹林自然保留區中，慘成「垃圾林」。圖／荒野保護協會提供

淡水河 紅樹林 廢棄物

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