用熱情畫出對海洋的嚮往與愛 79身心障礙生獲獎

2020 國際身心障礙日第16屆春天畫展，在台北老松國小舉行頒獎典禮，總共有全台從學齡前附幼到國中青少年組的79位身心障礙同學獲獎，他們透過繪畫為夢想裝上翅膀，乘風破浪，展翅遨遊在大海的無際，更讓大家看見台灣海洋的美。

身心障礙者在陸地上的活動都已顯得困難，遑論可以恣意享受海洋的之樂，為了鼓勵身心障礙者及其家庭超越生理障礙的侷限，這次畫展以「悠游海洋神彩飛揚」為主題，希望帶領折翼天使們來趟海洋之旅，同時也傳達海洋生態保育的重要性。

海洋保育署長黃向文致詞。來春教育基金會／提供

頒獎典禮十九日在老松國小舉行，其中，有三位總統教育獎得主齊聚一堂，用畫筆畫出台灣的海洋之美；一位重度肢體障礙且無法握筆的小畫家，用手指一指一點勾勒出堅韌的生命力，發願要當大海的發言人；一位罹患罕見疾病、曾心臟手術並有癲癇症狀者則用繪畫創作，想像自身悠游於海洋世界中探索海洋奧妙。

主辦單位來春教育基金會說，孩子看過海龜鼻孔插吸管而鮮血直流影片，讓他體會到垃圾汙染的嚴重性，這次的守護海洋主題，有位孩子即使身心有障礙，仍背起水肺重裝，通過潛水認證去親近海洋；有位孩子即使經歷多次手術的苦痛，也不忍見到海洋的傷痛……，這些孩子們都希望透過作品影響更多人去關注、愛護海洋，是我們樂見的目標。

老松國小校長林明助致詞。來春教育基金會／提供

第16屆春天畫展獲得海洋保育署與臺北市政府的支持，以及老松國小及萬華區福音里的協助，海洋保育署長黃向文、老松國小校長林明助分別代表致詞。現場邀請台中啟智學校陶笛獨奏、南門國小弦樂團等多項表演，傳達「跨越障礙、傳遞愛」的理念。