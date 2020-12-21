北市桃園水肥戰 林右昌：台北可更主動積極
台北市與桃園市近日因水肥處理掀論戰，基隆市長林右昌今天說，台北可以更主動積極一點，也不需要中央協調，只要有心、有意願，兩個市長說好就好了。
林右昌認為，既然大家都認同台北市、新北市、基隆市和桃園市是一個首都生活圈，對於北北基桃的合作協助，台北可以更主動積極一點，也不需要中央協調。
林右昌表示，只要有心、有意願，兩個市長說好就好了，首都應該有首都的氣度與高度，他曾說過，台北市長柯文哲讓新北市長侯友宜或桃園市長鄭文燦占點便宜，不會少一塊肉的，「大家反而會感激你」。
台北市限縮迪化污水處理廠投放，引發桃園水肥業者不滿16日北上抗議，柯文哲日前說水肥「怎不丟在桃園」，桃園市環保局長呂理德不滿批柯文哲「不厚道」，引爆兩市水肥及廢棄物的論戰。
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