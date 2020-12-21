議員媒合中和在地企業 捐500雙鞋贈弱勢學童

新北市議員張維倩媒合中和在地製鞋廠商「天鵝童鞋」，捐贈500雙童鞋予新北市好日子愛心大平台，今於中和區公所舉辦捐贈儀式，由社會局長張錦麗及中和區長賴俊達代表受贈，將嘉惠中和地區弱勢家庭孩童，讓孩子們享有一個溫馨的聖誕佳節。

天鵝童鞋總經理王秋鴻表示，美萬新企業是中和在地的公司，自創品牌「天鵝童鞋」堅持以台灣手工製鞋工藝，打造出時尚與舒適的優質童鞋，為了善盡企業公益責任，每年也都捐助童鞋給予非洲的孩子，特別感謝張維倩議員媒合，希望拋磚引玉，讓更多的民間資源得以挹注。

張維倩表示，感謝在地廠商願意攜手新北市政府一起做公益，並響應新北市好日子愛心大平台，讓社會在新冠肺炎肆虐期間，能有滿滿的愛與能量，讓孩子能度過一個溫暖的聖誕節。

中和區長賴俊達表示，孩子是國家的棟樑及希望，上任後致力營造「幸福中和，健康樂活」環境，感謝美萬新企業看到弱勢孩童的需求，也感謝張維倩議員媒合，期盼王總經理日後能持續進行公益活動，回饋在地社區鄰里。