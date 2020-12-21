石門北21線地層隆起破損 緊急搶修單線通車

連日雨勢讓北海岸也傳出了災情，石門區北21線10.5公里處傳出地層位移導致道路隆起破損，區公所及市府養工處封路搶修，搶災工程在道路雙側打鋼軌樁，待地層、地基穩固後，也將進入復建工程，確保道路通行安全。

當地居民表示，上週六中午只聽到轟隆隆的聲響，以為是地震發生，出門一看才發現路都破了，因此也趕緊通報相關單位來障礙排除。

乾華里長曾清松指出，這個路段的土質比較特殊，之前象神颱風，旁邊的10.6公里處也有邊坡滑落災情，近來連日大雨又讓10.5公里處地層位移，好在第一時間工程單位進駐已經搶通單線道路，而影響路段目前鋪上鋼板，用路民眾必須聽從現場工程人員指示通行，在沒有車輛通行時，施工單位也加緊趕工搶災，預計再過幾天就可以由搶災進入復建的工程。

石門區長林俊宏說，北21線10.5公里地層位移，影響道路大約有70米長，而路旁就是民眾的農田，為避免地層再度位移影響民眾財產，在搶災工程進入第三天，現場進駐兩部機具進行道路兩側打鋼軌樁穩固地基工程，由於雨勢持續降下，地層的導水工程也不間斷，待鋼軌樁穩固地基完成後就將進入復建程序，要讓雙向道路正常通行，也確保附近農田農作更安全有保障。