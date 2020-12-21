淡水聖誕「金美好」點燈 區長直播感受浪漫

聖誕節即將到來，淡水區公所上週六在淡水老街廣場舉辦「聖誕金美好」點燈儀式，現場還搬出高四層樓的聖誕樹，區公所與紅樹林數位有線電視合作，邀請到momo家族與大小朋友一起唱跳，藝人吳鳳也與區長巫宗仁開直播感受浪漫，將淡水美麗聖誕燈飾傳播出去。

跨足YouTuber的藝人吳鳳表示，很久沒來到淡水了，這回來到淡水，對於聖誕氣氛相當驚艷，也邀大家一起來玩。

淡水區長巫宗仁表示，1872年馬偕博士，來到淡水，除了到這裡傳教，也把象徵愛與幸福的聖誕節帶進了淡水，使淡水區，成為北台灣第一個過聖誕節的城市，因此現場更有許多貴賓，一起參與點燈儀式，燈亮整個淡水。

今年的主題「聖誕金美好」，包括了，夢幻漸變的櫻花隧道，讓大家提前感受淡水的夜光櫻花之美，還有「櫻雪迷蹤」科技投影大道，「月光鞦韆」等等，燈飾展示期間將會到農曆年節、情人節、元宵節，淡水燈飾也會配合年節調整變裝，要讓民眾多一處景點可以打卡拍照，營造美麗聖誕新年氣氛。