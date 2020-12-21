快訊

陽明山擎天崗24頭牛暴斃 初步死因找到了

勞動基金弊案檢廉第4波搜索 統一投信資深副總遭傳喚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水聖誕「金美好」點燈 區長直播感受浪漫

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
藝人吳鳳也與區長巫宗仁開直播感受浪漫，將淡水美麗聖誕燈飾傳播出去。 圖／紅樹林有線電視提供
藝人吳鳳也與區長巫宗仁開直播感受浪漫，將淡水美麗聖誕燈飾傳播出去。 圖／紅樹林有線電視提供

聖誕節即將到來，淡水區公所上週六在淡水老街廣場舉辦「聖誕金美好」點燈儀式，現場還搬出高四層樓的聖誕樹，區公所與紅樹林數位有線電視合作，邀請到momo家族與大小朋友一起唱跳，藝人吳鳳也與區長巫宗仁開直播感受浪漫，將淡水美麗聖誕燈飾傳播出去。

跨足YouTuber的藝人吳鳳表示，很久沒來到淡水了，這回來到淡水，對於聖誕氣氛相當驚艷，也邀大家一起來玩。

淡水區長巫宗仁表示，1872年馬偕博士，來到淡水，除了到這裡傳教，也把象徵愛與幸福的聖誕節帶進了淡水，使淡水區，成為北台灣第一個過聖誕節的城市，因此現場更有許多貴賓，一起參與點燈儀式，燈亮整個淡水。

今年的主題「聖誕金美好」，包括了，夢幻漸變的櫻花隧道，讓大家提前感受淡水的夜光櫻花之美，還有「櫻雪迷蹤」科技投影大道，「月光鞦韆」等等，燈飾展示期間將會到農曆年節、情人節、元宵節，淡水燈飾也會配合年節調整變裝，要讓民眾多一處景點可以打卡拍照，營造美麗聖誕新年氣氛。

淡水 聖誕節 櫻花

延伸閱讀

香港旅遊局辦繽紛冬日巡禮 邀旅客線上歡度聖誕

替竹市招募義消生力軍 鄭宏輝邀藝人吳鳳體驗義消日常

聖誕節走花路！淡水老街「櫻花隧道、樹下月光鞦韆」12/19點燈　白天還能搭藍海線

淡水區公所辦為期72天耶誕點燈活動 邀民眾浪漫玩整天

相關新聞

影／八仙塵爆重建中心設小作所 侯友宜：不間斷照顧傷者

八仙塵爆事件後，新北市於新莊區頭前庄活動中心4至6樓設立陽光重建中心，提供傷者服務，因考量重建服務已階段性完成，社會局逐...

石門北21線地層隆起破損 緊急搶修單線通車

連日雨勢讓北海岸也傳出了災情，石門區北21線10.5公里處傳出地層位移導致道路隆起破損，區公所及市府養工處封路搶修，搶災工程在道路雙側打鋼軌樁，待地層、地基穩固後，也將進入復建工程，確保道路通行安全。

淡水聖誕「金美好」點燈 區長直播感受浪漫

聖誕節即將到來，淡水區公所上週六在淡水老街廣場舉辦「聖誕金美好」點燈儀式，現場還搬出高四層樓的聖誕樹，區公所與紅樹林數位有線電視合作，邀請到momo家族與大小朋友一起唱跳，藝人吳鳳也與區長巫宗仁開直播感受浪漫，將淡水美麗聖誕燈飾傳播出去。

平溪火車復駛搶商機 菁桐老街打造聖誕風

平溪線鐵路因為台鐵瑞芳猴硐段邊坡坍塌，被迫停駛九天，使得菁桐老街遊客數下滑五成雪上加霜，因此在平溪線鐵路通車後，商家們為製造新亮點，蒐集回收物品作布置，並用竹子搭設聖誕樹，兼顧防雨與民眾打卡功能，盼能恢復往日商機。

吃古早味的湯圓 淡水鄧公里做「雞母狗仔」

新北市淡水區鄧公里社區今(21)日里長邱美津與老人會舉辦了搓湯圓活動，除搓湯圓應景之外，長者也手做古早味的「雞母狗仔」，希望帶著大家進入小時侯的回憶中，在這濕冷的天氣當中感受溫暖。

旅館業者提出自救方案333 有信心繳交300億稅金

台北市旅館商業同業公會今開記者會，批「安心自由行1.0的補助方案」不公平，違反比例原則，並提出333自救方案，並且有信心...

柯文哲點頭拍案 北捷局明前往台中報告中捷故障原因

台中捷運綠線列車連接器軸心斷裂，台中議會要求北市捷運局至議會報告備詢，台北市長柯文哲今看完北市捷運局報告後，拍案明天北捷...

鄭文燦當面跟柯文哲提水肥問題 侯友宜：互相彌補不足

北北桃近期爆發水肥大戰，桃園市長鄭文燦今上午於北台區域發展推動委員會首長會議致詞時，當場跟台下的台北市長柯文哲說，「水肥...

旅遊補助審查行政費不足 議員痛批中央：讓地方背黑鍋

台北市旅館商業同業公會控訴「安心旅遊住宿優惠補助1.0」到10月底已活動結束，但卻因北市府行政費不足，審查業者申請的人力...

台北市長得難看? 柯文哲：有人說比不上大陸一線城市

台北市長柯文哲今出席捷運科技大樓站瑞安段公辦都更案上梁典禮，他致詞時表示，有人說北市的市容比不上中國大陸一線城市，很多人抱怨台北市「長得很難看」，市府未來將加快公辦都更的腳步，盼帶動北市城市空間的重新規畫。

北北桃共發樹木修剪證照 解決考試供不應求

北北桃三市今日於桃園市政府舉行「北北桃樹木修剪認證合作MOU」簽署典禮，臺北市、新北市與桃園市共同簽署MOU，宣布即日起...

三重集美國小地層下陷 校方將打掉地坪全部重鋪

新北市集美國小興建之初，因施工過程不扎實，出現地層下陷的問題，近期越發嚴重，導致地面破損、水溝蓋變形，有用路人鞋根卡在水...

熱門新聞

超血汗！加利口罩員工連續上班近百天 單月加班130小時

中捷廠商2度鞠躬道歉 日商：軸心斷裂非硬度不足

空中彩虹自行車道健走驚魂 嘉義縣府封閉請專家鑑定

2千坪大鯖魚夢工廠 宜蘭開幕

影／冬至團圓夜別酒駕 中市警執法不懈怠

垃圾混回收物 苗栗被退運173車次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。