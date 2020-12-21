平溪火車復駛搶商機 菁桐老街打造聖誕風

平溪線鐵路因為台鐵瑞芳猴硐段邊坡坍塌，被迫停駛九天，使得菁桐老街遊客數下滑五成雪上加霜，因此在平溪線鐵路通車後，商家們為製造新亮點，蒐集回收物品作布置，並用竹子搭設聖誕樹，兼顧防雨與民眾打卡功能，盼能恢復往日商機。

菁桐坑文化觀光推展協會理事長李溫泉表示，近日平溪線鐵路停駛，導致以觀光產業為主的老街商家生意難做，相較起今年十月中秋點燈儀式的盛況，遊客數至少下滑一半，在地商家為此積極合作，將老街打造聖誕風，將回收物品，利用精心布置，呈現出繽紛溫馨的聖誕打卡亮點。

菁桐老街聖誕打卡點藝術總監賴孟茹表示，包括出菁桐火車站時相當明顯的聖誕樹，是利用當地居民整理農地砍伐的竹子搭成，加上防雨帳篷與娃娃裝飾，呈現出「聖誕小熊盪鞦韆」的模樣，能美美地讓遊客躲雨打卡；而天燈派出所也有另一棵，利用奶粉罐製成的聖誕樹，透過工廠餘裕的包裝紙材料包裹，回收物也能呈現嶄新模樣，還能讓民眾端起來拍照，滿懷巨大的收穫；而火車站旁的精品店座椅上，更有一筆一筆剪紙製成的「鬼滅之刃」角色圖，感上流行的精心布置讓大人小孩都好喜愛。

菁桐坑文化觀光推展協會總幹事陳馨怡表示，因目前瑞芳猴硐段仍維持單軌雙向通車，火車平溪線需以「菁桐至猴硐」和「猴硐至深澳」兩班次做調度，請要往返的民眾需注意，而菁桐石底大斜坑的「月亮公園」雖然活動在今年十一月已結束，但商圈也期望在過年前重新裝修點亮，提供遊客延續的礦業古蹟美景。