吃古早味的湯圓 淡水鄧公里做「雞母狗仔」

新北市淡水區鄧公里社區今(21)日里長邱美津與老人會舉辦了搓湯圓活動，除搓湯圓應景之外，長者也手做古早味的「雞母狗仔」，希望帶著大家進入小時侯的回憶中，在這濕冷的天氣當中感受溫暖。

鄧公里長邱美津表示，用麵團作成一隻母雞身邊有17顆雞蛋象徵鄧公里有17鄰，而這「雞母狗仔」 ，是用米食所作成的麵團，捏成許多動物型狀，來為冬至節慶妝點出不一樣的氣氛，而這也是他們阿公阿嬤們小時後的回憶，藉由這場搓湯圓活動，都展現在大家面前。

而市議員陳偉杰也共襄盛舉，用麵團做成一隻小企鵝，感受傳統節慶的氛圍。

舉辦這場活動，不僅是歡慶冬至，也是讓社區居民在寒冬時刻聚在一起，共同感受團圓的氣氛。

區長巫宗仁說，來參與的居民，大家都發揮想像力，作出許多可愛小動物的「雞母狗仔」，也相當肯定里長辦的這場活動，更凝聚社區居民的團結，也希望藉由這樣的活動，可以增進街坊鄰居彼此的感情。