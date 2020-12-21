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影／八仙塵爆重建中心設小作所 侯友宜：不間斷照顧傷者

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新莊幸福小作所暨日間照顧中心聯合開幕典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今出席新莊幸福小作所暨日間照顧中心聯合開幕典禮。記者吳亮賢／攝影

八仙塵爆事件後，新北市於新莊區頭前庄活動中心4至6樓設立陽光重建中心，提供傷者服務，因考量重建服務已階段性完成，社會局逐步運用為身障日間照顧中心，今又成立新莊幸福小作所，提供身障者社區照顧服務。新北市長侯友宜表示，「對於八仙塵爆的傷者，設有聯合服務中心，不會間斷繼續照顧他們。」

侯友宜指出，經過這幾年，很多塵爆傷患在身體受創部分，已逐漸康復，少部分移往板橋聯醫的復健中心繼續診斷、協助，大部份心理受創的，一樣提供醫療扶助。

至於八仙日前首度被判須連帶賠償傷者，侯友宜表示，在理賠過程當中，新北市跟所有基金會會全力支持傷者在司法途徑上的救濟，現在還在司法當中，希望受害者能得到一個公平、正義的對待。

新北社會局表示，因應2015年八仙塵爆事件，考量傷患出院後將面臨傷口洗護、復健重健等服務，且當時燒傷生活重建資源較不足，因此新北與陽光基金會合作設立新北陽光重建中心，主要服務燒傷面積40%以上，出院後有高度密集性復健需求者，重建復健累計服務人數共136人，個案管理147人。

新北社會局說明，因考量傷者需求已由生理復健轉換為心理社會適應與職涯發展，2018年7月起，服務重點為促進傷者個人生涯發展，並規畫潛能開發、職場探索等內容。目前八仙傷者重建服務已階段性完成，繼2018年10月於4樓設置失能身心障礙者日間照顧中心，今年7月也在5樓設置社區式身心障礙者日間照顧中心，6樓則於今日成立身心障礙者日間作業設施，為新北第26家小作所及第8家社區式日照中心，並委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理。

「新莊幸福小作所」服務對象為設籍新北市15歲以上至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力者，每周一至周五提供作業活動，如手工皂製作、文創藝術、社區適應、文康休閒等內容，服務電話(02)2998-9028。

新莊幸福小作所暨日間照顧中心聯合開幕典禮。記者吳亮賢／攝影
新莊幸福小作所暨日間照顧中心聯合開幕典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(中)與小作所學員一同展示作品。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(中)與小作所學員一同展示作品。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今出席新莊幸福小作所暨日間照顧中心聯合開幕典禮。記者吳亮賢／攝影
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八仙 侯友宜

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