影／八仙塵爆重建中心設小作所 侯友宜：不間斷照顧傷者

八仙塵爆事件後，新北市於新莊區頭前庄活動中心4至6樓設立陽光重建中心，提供傷者服務，因考量重建服務已階段性完成，社會局逐步運用為身障日間照顧中心，今又成立新莊幸福小作所，提供身障者社區照顧服務。新北市長侯友宜表示，「對於八仙塵爆的傷者，設有聯合服務中心，不會間斷繼續照顧他們。」

侯友宜指出，經過這幾年，很多塵爆傷患在身體受創部分，已逐漸康復，少部分移往板橋聯醫的復健中心繼續診斷、協助，大部份心理受創的，一樣提供醫療扶助。

至於八仙日前首度被判須連帶賠償傷者，侯友宜表示，在理賠過程當中，新北市跟所有基金會會全力支持傷者在司法途徑上的救濟，現在還在司法當中，希望受害者能得到一個公平、正義的對待。

新北社會局表示，因應2015年八仙塵爆事件，考量傷患出院後將面臨傷口洗護、復健重健等服務，且當時燒傷生活重建資源較不足，因此新北與陽光基金會合作設立新北陽光重建中心，主要服務燒傷面積40%以上，出院後有高度密集性復健需求者，重建復健累計服務人數共136人，個案管理147人。

新北社會局說明，因考量傷者需求已由生理復健轉換為心理社會適應與職涯發展，2018年7月起，服務重點為促進傷者個人生涯發展，並規畫潛能開發、職場探索等內容。目前八仙傷者重建服務已階段性完成，繼2018年10月於4樓設置失能身心障礙者日間照顧中心，今年7月也在5樓設置社區式身心障礙者日間照顧中心，6樓則於今日成立身心障礙者日間作業設施，為新北第26家小作所及第8家社區式日照中心，並委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理。