旅館業者提出自救方案333 有信心繳交300億稅金

台北市旅館商業同業公會今開記者會，批「安心自由行1.0的補助方案」不公平，違反比例原則，並提出333自救方案，並且有信心要讓政府在未來十年內，回收超過300億元的稅金。

安心旅遊1.0已活動結束，因北市觀傳局行政費不足延遲相關審查作業，導致旅館業者遲遲未收到撥款，日前公會抬3具黑色紙棺材在市府前抗議，自嘲「被白睡七個月」。

公會後續也向議員控訴，理事長韋建華公布台北市旅館業三年來繳稅約49億，中央補助北市金額僅3.34億元，其他縣市過去繳交的稅金低於北市，但卻有高於北市兩倍的補助金，他指出，補助方案為一房一日補助1000元，花蓮旅館間數看似多於台北，但是花蓮旅館多為民宿，實際總房間數未必多於台北，他認為中央若需核定補助金額並非計算各縣市的旅館間數，而是計算總房間數，並質疑中央違反比例原則，使北市旅遊業兩萬個家庭難以紓困。

針對補助金額，韋建華隔空向政府提出333方案，期望振興大台北觀光。內容包括，3北市：基隆市、新北市、台北市三市為共同生活圈，光觀也橫跨三市不應分界線。3倍住：全國人民享北北基入住三晚，不是把錢給旅館業，而是給全國人民。3拾億：補助總額度30億元北北基共用，並且他有信心只要中央協助業者度過疫情，政府未來十年內回收的稅金將超過300億元。