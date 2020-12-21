台北市長得很難看? 柯文哲：比不上大陸一線城市

台北市長柯文哲今出席捷運科技大樓站瑞安段公辦都更案上梁典禮，他致詞時表示，北市的市容比不上中國大陸一線城市，很多人抱怨台北市「長得很難看」，市府未來將加快公辦都更的腳步，盼帶動北市城市空間的重新規畫。

柯文哲表示，北市40年以上老屋仍有30萬戶，在921大地震後，建築抗震係數要求更高；很多人抱怨北市比大陸一線城市的更新速度慢，因此積極努力，在市府與財團法人都更中心合作下，全力推動公辦都更，除政府主導外，更引入民間資金，更重要是讓私地主100％同意。

柯說，政府主導公辦都更，透過容積調派，在設計上能更美觀，三塊地併起來，打造地上34層、地下5層住商混合大樓，不但附有停車場，還引進公共空間的各種機能性設計；在里長爭取下，此都更案還提供客家事務委員會空間、托兒所、公園，並在捷運站兩側設電扶梯。

柯文哲表示，很多長者抱怨搭捷運走樓梯爬上爬下很不方便，為此，市府在沿運沿線花了6億，讓捷運車站兩側都有電扶梯，更利用這次都更機會，在捷運站做了一個便利長者、身障者的出入口；北市目前共推動18件公辦都更案，其案量全國第一，更首次辦理招商型公辦都更，展現市府與民間合作、公私協力的良好模式。