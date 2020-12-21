北北桃共發樹木修剪證照 解決考試供不應求

北北桃三市今日於桃園市政府舉行「北北桃樹木修剪認證合作MOU」簽署典禮，臺北市、新北市與桃園市共同簽署MOU，宣布即日起北北桃三市核發的樹木修剪證照可以互相認用，效期3年，期滿重新考照，並限本人使用。

工務局公園處自103年度開始辦理「樹木修剪技術教育訓練及資格考試」，將植物生理、樹木修剪與維護、修剪人員安全衛生管理等觀念傳授市府同仁及廠商人員，並於工程契約內規定廠商須於開工前取得合格證照提送備查，才得以擔任樹木修剪工作之工地負責人及施作人員，且應於現場修剪及監督時，配戴合格證照供查核，另外，樹木修剪工程招標方式也由原來的最低標，改為最有利標。

公園處表示，北市、新北市與桃園市過去均各自辨理樹木修剪考試，北市每年辦理2場次之樹木修剪考試常常供不應求，而北北桃三市實際上已是一個共同生活圈，如果能促進三市樹木修剪人員的知識與技術上交流，並且互通認證資訊，將有利於提升樹木修剪品質。