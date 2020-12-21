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三重集美國小地層下陷 校方將打掉地坪全部重鋪

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
集美國小入口處因地層下陷，呈現忽高忽低的情形，情況越來越嚴重。記者張睿廷／攝影
集美國小入口處因地層下陷，呈現忽高忽低的情形，情況越來越嚴重。記者張睿廷／攝影

新北市集美國小興建之初，因施工過程不扎實，出現地層下陷的問題，近期越發嚴重，導致地面破損、水溝蓋變形，有用路人鞋根卡在水溝蓋縫隙中，還有學生因此摔傷，家長抱怨頻頻。新北市立法委員余天、市議員李坤城合作向中央爭取經費，教育部預計年底會核定經費289萬，再由新北市教育局補助58萬，讓學校打除原有地坪，重新填土，鋪平路面，預計明年2月發包施工。

集美國小建校至今已有24年歷史，當初在興建時，工人疑似未將地下的土先壓平，就開始鋪設地坪，結果使用時間長了，便出現地層下陷的情形，水溝蓋周邊特別明顯，因為高低落差使得水溝蓋都變形了，地面滿是裂痕。

集美國小師生去年發現這個問題後，開始尋找解方，但整修經費高達3百多萬，校方根本無力負擔，只能找上李坤城與余天協助，終於獲得教育部國教署的補助。

李坤城表示，之前校方都是花小錢修修補補，校園內滿是坑洞，但這種方法治標不治本，所以才會與余天一起向中央尋求協助，未來把路面都鋪平後，孩子就能盡情在學校奔跑、玩耍。

集美國小校長蕭慧吟指出，這次的整修計畫將會打除掉既有地坪，重新填入水泥、砂石後再鋪回地坪，校方會盡量趕在寒假發包、施工，避免影響孩子上課權利，若時間來不及，也有可能等至暑假再施工。

新北市教育局表示，教育部預計年底會核定此筆經費，依規定，這樣的修繕計畫中央出8成，地方政府也會出2成，總經費約為377萬，全案工期約60天，盼完工後能大幅改善孩子的上課環境。

新北市議員李坤城（右二）與集美校長蕭慧吟（右一）今日在校內會勘，研議解決方法。蕭慧吟
新北市議員李坤城（右二）與集美校長蕭慧吟（右一）今日在校內會勘，研議解決方法。蕭慧吟
集美國小因地層下陷，地面滿是破損痕跡，水溝蓋更與地坪產生嚴重高低差。記者張睿廷／攝影
集美國小因地層下陷，地面滿是破損痕跡，水溝蓋更與地坪產生嚴重高低差。記者張睿廷／攝影

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