29年歷史三重忠孝陸橋拆除 新北明年預計再拆6座

已有29年歷史的三重區忠孝陸橋，前日凌晨拆除完畢，復舊工程預計27日前完成。新北市養工處表示，升格至今已拆除30座使用率低且影響無障礙人行環境的陸橋，明年預計將再拆6座以上，回歸行人優先的人本主義，重現開闊天際線。

養工處指出，忠孝陸橋位於忠孝路一段及大智街口，因民眾反映使用率低，且樓梯墩柱占據部分人行道，造成視覺及行人阻礙。為改善無障礙人行環境，18日實施夜間封路，拆除陸橋的大梁及樓梯

養工處說明，此次拆除作業依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序辦理，由三重區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表等進行會勘，並透過試辦封閉改變民眾通行習慣，取得地方共識後才進行拆除。