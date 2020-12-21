超血汗！加利口罩員工連續上班近百天 單月加班130小時

新北市八里區「加利科技股份有限公司」涉嫌進口陸製口罩，混裝成國家隊的實名制口罩配送，檢方查出，負責人林明進甚至和大陸人士討論輸入劣質口罩原料熔噴布，打擊同業、弄崩市場，依詐欺等罪嫌起訴。新北勞工局今也公布今年第6波違法雇主名單，加利公司因延長工時及未給予勞工例假休息，被開罰8萬，其中更有員工連續上班長達97天，單月加班時數高達130小時。

加利混用陸製口罩事件爆發後，林明進曾多次對外喊話，因為加入口罩國家隊，員工都沒得休息，甚至農曆年後，一個月最多只休兩天，引發各界關注。新北勞檢處也於9月初時實施勞檢，今公布勞檢結果，確認開罰8萬。

勞檢處專門委員張享琦表示，加利共有6名員工有超時工作情形，大多是外籍移工，加班集中在疫情高峰期的3至7月，更有人單月加班時數高達130小時，不過有按法規給加班費，因此有移工領到8萬多的薪水。

在例休假部分， 則有外籍移工從3月起連續上班97天，本國勞工也有人連續上班47天；張享琦說，即使是製造業趕期單，也少見像加利如此嚴重的加班狀況。

至於是員工自願加班還是被迫，張享琦表示，為勞檢處主動調查，並沒有接到員工申訴。

新北市勞工局今公布今年第6波違法雇主名單，計有289家業者。以未依法給付加班費最嚴重，計82家；未逐日記載勞工出、退勤時間及超時工作，各42家；未給勞工例假休息，有34家；另外，未足額提撥勞工退休準備金有1家。