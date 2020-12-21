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縮小版的泰迪熊來了！動物園新成員「麻荖」登場
台北市立動物園熱帶雨林室內館的夜行動物區，近日多了一個新成員「小懶猴」。小懶猴生活在越南、寮國和柬埔寨的原始雨林和次森林中，體型小、具有淺棕色的毛皮、白色的腹部以及大大的眼睛，貌似縮小版的泰迪熊，且新生的寶寶只要離開爸媽身邊就會縮成一團球，看起來很像傳統美食麻荖，因此保育員為牠取名為「麻荖」。
在野外，小懶猴寶寶出生後，媽媽若外出覓食，就會把新生寶寶放在安全的地方，讓寶寶縮成一團毛球停留於樹枝上，避免被危險的掠食者發現。
所以園區中新生的小懶猴在爸媽離開身邊的時候，也會把四肢和臉埋起來，看似一顆小毛球，遊客走入夜行動物區步道時，昏暗的燈光，加上看不出臉及軀幹等特徵，難以注意到小毛球就是小懶猴本尊，看起來就像是保育員新製作出來的行為豐富化設施。
有趣的是，野生小懶猴透過攝取的食物，使腋下產生的分泌物具有毒性，小懶猴也會舔食腋下分泌物，讓牙齒獲得毒性，並成為受到威脅時最好的自我防衛武器，但在人為照養環境下，因為食物的品項不同，腋下分泌物就不再具有毒性。
臺北市立動物園原本的夜行動物館已經拆除，新建造的穿山甲館特別在原址保留了小區塊的夜行動物區讓民眾參觀。因為當民眾從室外進到夜行動物區時，時常忘記夜行動物區要保持安靜並關閉閃光燈，動物園再次提醒，進入穿山甲館夜行動物區時，請保持安靜，如需拍照記得關閉閃光燈。
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