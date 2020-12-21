縮小版的泰迪熊來了！動物園新成員「麻荖」登場

台北市立動物園熱帶雨林室內館的夜行動物區，近日多了一個新成員「小懶猴」。小懶猴生活在越南、寮國和柬埔寨的原始雨林和次森林中，體型小、具有淺棕色的毛皮、白色的腹部以及大大的眼睛，貌似縮小版的泰迪熊，且新生的寶寶只要離開爸媽身邊就會縮成一團球，看起來很像傳統美食麻荖，因此保育員為牠取名為「麻荖」。

在野外，小懶猴寶寶出生後，媽媽若外出覓食，就會把新生寶寶放在安全的地方，讓寶寶縮成一團毛球停留於樹枝上，避免被危險的掠食者發現。

所以園區中新生的小懶猴在爸媽離開身邊的時候，也會把四肢和臉埋起來，看似一顆小毛球，遊客走入夜行動物區步道時，昏暗的燈光，加上看不出臉及軀幹等特徵，難以注意到小毛球就是小懶猴本尊，看起來就像是保育員新製作出來的行為豐富化設施。

有趣的是，野生小懶猴透過攝取的食物，使腋下產生的分泌物具有毒性，小懶猴也會舔食腋下分泌物，讓牙齒獲得毒性，並成為受到威脅時最好的自我防衛武器，但在人為照養環境下，因為食物的品項不同，腋下分泌物就不再具有毒性。