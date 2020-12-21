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振興券買飼料捐動物之家 藝人夢多好有愛

聯合報 / 記者柯永輝張睿廷／新北即時報導
藝人夢多最近到板橋動物之家當一日志工，跟動物之家收容的「來福」相見歡。圖 / 新北動保處提供
藝人夢多最近到板橋動物之家當一日志工，跟動物之家收容的「來福」相見歡。圖 / 新北動保處提供

曾以「地球的慶典」入圍金鐘獎生活風格節目主持人獎的藝人夢多，關注流浪動物，自己也養了一隻哈士奇，常在YouTube分享如何訓練自己的毛寶貝，他近來更到板橋動物之家當一日志工，同時帶著用振興券買的飼料，捐給板橋動物之家收容的毛寶貝們，讓牠們補充營養，也希望更多民眾關注動物之家收容的毛寶貝，給牠們一個溫暖的家。

夢多很開心外國人也能領取振興券，幫忙促進台灣經濟，於是拿著領到的振興券，去購買飼料捐贈給板橋動物之家，並擔任一日志工。

夢多在園區內看到每隻毛寶貝都心動不已，每隻都仔細瞧瞧，好想都帶回家，他還熟練的牽著「來福」散步，同時小秀了一下訓犬技巧，幫「來福」洗澡也展現專業手法，當場剛好有文化大學來服務的學生志工，他稱讚學生有服務精神，也教導學生幫「來福」吹乾毛髮，避免感冒及皮膚發炎。

曾是日本跆拳道國手的夢多，輾轉來台投入演藝事業，喜歡動物的他，工作之餘還長期關注流浪動物，他表示在日本上過寵物訓練課程，都要收費去上課，來到板橋動物之家得知新北市政府動保處成立毛寶貝教育園區，免費提供寵物知識課程、鮮食課程、美容等課程，覺得新北市的飼主真幸運，應該多來學習。

動保處表示，新北市毛寶貝生命教育園區每個月安排寵物鮮食、美容、照護飼養相關知識課程，課程資訊可上網預約報名，讓飼主學習如何當一個好主人，也歡迎民眾加入動物之家志工行列，不管是一日志工或長期志工，每一份愛的力量，都會增加認養的機會，共同推廣認養不棄養，給牠一個溫暖的家。

藝人夢多（右）最近帶著他用振興券購買的飼料，捐贈給板橋動物之家的收容毛寶貝們，讓牠們補充營養。圖 / 新北動保處提供
藝人夢多（右）最近帶著他用振興券購買的飼料，捐贈給板橋動物之家的收容毛寶貝們，讓牠們補充營養。圖 / 新北動保處提供

動物之家 寵物

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